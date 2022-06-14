新华社联合国6月13日电 中国常驻联合国代表张军13日在联合国安理会马里问题公开会上发言，呼吁国际社会在马里问题上增强战略意识，厘清轻重缓急，确定优先事项，有针对性地提供建设性帮助。

张军说，马里处在非洲反恐第一线，近期实施一系列反恐军事行动，取得一定成效。要着眼非洲反恐的大形势和总体挑战，在资金、装备、情报等方面向马里政府提供更多支持，尊重马里政府开展对外安全合作的自主权利。萨赫勒地区国家是不可分割的安全共同体。地区国家要加强团结，形成合力，筑牢反恐屏障。中方认为反恐行动要尊重和保护人权，同时反对在反恐问题上实行双重标准，反对将人权问题政治化。

张军说，马里政府日前宣布新的过渡期，确立了通过选举恢复宪政秩序的目标。中方一贯支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，一贯主张尊重马里的主权和政治独立，鼓励马里政府同西非国家经济共同体（西共体）继续沟通，扩大共识，就政治过渡有关问题达成一致，最终解除制裁措施，让马里早日重返西共体大家庭。政治过渡只是第一步，马里实现长治久安依然需要国际社会大力支持，落实好国家重建会议成果，加强国家治理能力。要帮助马里扩大恢复国家权力，缓解人道危机，增进民众的获得感，消除冲突根源，筑牢和平根基。

在谈到联合国马里多层面综合稳定特派团（联马团）工作时，张军表示，中方对联马团克服困难挑战、积极履行职责予以充分肯定。联马团是联合国最大的维和行动之一，要加强同当事国的沟通协调，根据当事国的需求，聚焦核心授权，把资源用在刀刃上。当前的重点是充分利用现有资源，提高维和行动实效，仅靠提升兵力上限解决不了联马团履职面临的挑战，也满足不了马里政府的期待。联马团是近年来伤亡人数最多的特派团。希望联马团针对维和人员安全面临的突出风险，切实采取有效措施。联合国将对联马团工作进行全面评估，在此过程中要充分听取当事国意见，加强沟通协商，契合当事国需要和优先事项。

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