新华社卢森堡6月13日电（记者任珂 李超）当地时间6月13日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在卢森堡举行会晤。双方就中美关系和其他共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通和交流，同意以落实好两国元首达成的重要共识为主线，加强接触对话、减少误解误判、妥善管控分歧。双方均认为保持沟通渠道顺畅是必要和有益的。

杨洁篪指出，拜登总统多次向习近平主席表示，美方不寻求打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台湾独立”、无意同中国发生冲突。中方对此高度重视。但一段时间以来，美方执意加大对华全方位遏制打压，这不仅解决不了美国自身面临的问题，反而致使中美关系陷入十分困难的境地，极大损害了两国在双边领域的交流与合作，这一局面不符合中美双方和世界各国的利益。

杨洁篪表示，中美关系处在关键十字路口。习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是中美正确相处之道，符合中美两国人民根本利益，符合国际社会普遍愿望，理应成为发展中美关系的根本遵循。中方愿同美方探讨实现这一愿景的路径和方法。中方坚决反对以竞争定义中美关系。美方应端正对华战略认知，作出正确抉择，把拜登总统的“四不一无意”表态转化为实际行动，同中方相向而行，切实落实两国元首重要共识。

杨洁篪强调，在捍卫国家主权和领土完整问题上，中方立场毫不含糊、坚定不移。中国内政不容他国干涉，任何阻挠、破坏中国国家统一的行为都必将彻底失败。台湾问题事关中美关系政治基础，处理不好将产生颠覆性影响。这个风险不仅存在，还会随着美大搞“以台制华”、台湾当局大搞“倚美谋独”而不断升高。美方不要有任何误判和幻想，必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，必须慎重妥善处理涉台问题。杨洁篪并就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人权、宗教等问题阐明中方严正立场。

杨洁篪强调，美方理应与中方良性互动，为亚太地区繁荣、稳定和发展作出共同努力。

双方还就乌克兰、朝核等国际地区问题交换意见。

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