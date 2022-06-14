本报记者 李志伟

美国内政部日前发布“联邦印第安人寄宿学校真相倡议”项目调查报告第一卷。该报告显示，美国联邦政府曾通过寄宿学校强制迁移和重新安置印第安人儿童，以实现文化同化和剥夺印第安人民土地的双重目标，并造成许多儿童死亡。分析人士指出，这是美国人权历史的黑暗篇章，也是美国系统性种族主义和人权问题的关键罪证。

从1819年印第安人《文明开化基金法》开始，美国制定和实施一系列法律和政策，在全美范围建立原住民寄宿学校。报告显示，从1819年至1969年，美国共有37个州建立了408所原住民寄宿学校。寄宿学校采用军事化管理并采取了许多文化灭绝手段，包括组织儿童进行军事训练，将印第安人儿童名字改为英文名，剪掉印第安人儿童的头发，禁止印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民的语言、宗教和文化习俗等。这些学校侧重体力劳动教育，导致原住民的就业选择与工业化经济脱节。

报告披露了一组令人震惊的数据：至少500多名印第安人儿童在寄宿学校死亡。随着调查工作继续展开，这一数字可能更高，达到数千甚至数万。美国全国广播公司指出，这是美国历史上首次统计印第安人寄宿学校的死亡人数，但“这远远不是一个完整的数字”。“美国政府甚至不知道有多少印第安人学生进入这些学校，更不用说是否知道有多少人真正死在那里。”美国印第安人寄宿学校历史学家普雷斯顿·麦克布赖德表示，在他研究过的4所寄宿学校中，就有1000多名学生死亡。他估计寄宿学校死亡总人数可能高达4万，“基本上每所寄宿学校都有墓地，几乎每所寄宿学校都会发生死亡事件”。美国北夏延族研究人员玛莎·斯莫尔指出，在俄勒冈州切马瓦印第安学校墓地就210多座坟墓，其中大部分是儿童，“这就是种族灭绝”。

根据麦克布赖德对学生、家长和管理人员的信件研究，这些儿童死亡的原因包括疾病、虐待等。据半岛电视台报道，在这些寄宿学校，如果孩子们说他们的语言或按照他们的文化传统行事，就将面临严厉惩罚，包括单独监禁、羞辱、鞭打、禁食、掌掴等，年长的孩子被迫去惩罚年幼的孩子。当孩子们逃跑并被抓住时，会遭受包括鞭打在内的体罚。澳大利亚广播公司援引印第安人后裔的话说，这些寄宿学校的学生还被当做劳动力，很多孩子在很小的年纪就死亡。

美国内政部长德布·哈兰发表声明说，寄宿学校政策造成家庭分离和文化灭绝，给好几代人造成了代际创伤，这些后果令人心碎，“我们持续看到这种试图同化原住民的证据”。美国全国印第安人寄宿学校治疗联盟首席执行官德博拉·帕克表示：“我们的孩子应该被找到。我们不会停止努力，直到美国充分认识到曾对原住民儿童犯下的种族灭绝罪行。”

不仅仅是寄宿学校，在数百年的时间里，美国对印第安人的种族灭绝一直没有停止。印第安人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的23.7万。美国俄勒冈大学历史学教授杰弗里·奥斯特勒说：“美国政府对印第安人发动的战争与这个国家同时代的其他冲突有着根本不同。对于印第安人来说，这是种族灭绝战争。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 17 版）

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