本报记者 李 强

近日，“投资中国”展区亮相2022年德国汉诺威工业博览会，吸引广泛关注。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国市场是德国企业的利益所在，也将为德国企业创造更多机遇。

德国联邦外贸与投资署日前发布的报告显示，2021年中国对德国投资项目为149个，数量居投资来源国第三位，涉及机械制造与设备、汽车、消费品与食品、通信技术与软件等领域。“中国是对德投资三大重要来源国之一。从整个欧洲来看，德国是最受中国投资者青睐的国家。”德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬说。

中德两国之间经济互补性强，在汽车领域表现尤为突出。奥迪一汽新能源汽车项目近日在中国长春正式启动。这是奥迪在华建立的首个专门生产纯电动车型的基地，一期建成后预计年产新能源汽车15万辆。宁德时代、蜂巢能源等中国企业近两年也陆续在德国设立汽车电池工厂。德国联邦议院前副议长汉斯—彼得·弗里德里希表示，全球汽车业正经历根本性结构变化，德中两国在汽车领域优势互补，尤其应当加强合作。

德国宝马集团日前发布的最新财报显示，2022年第一季度宝马税前利润为127亿欧元，约为去年同期4倍。利润大涨的原因是2月中旬宝马集团增持了与中国华晨公司合资生产企业的股份。宝马现在拥有该公司75%的股份，成为第一家获准在中国合资企业中持有多数股权的外资汽车制造商。德媒报道称，增持中国合资企业股份带动了宝马利润增长。

近年来，中德两国间经贸合作不断深化。德国联邦统计局的数据表明，2021年德国和中国双边贸易额较2020年大幅增长，中国连续第六年成为德国最重要的贸易伙伴。德国电视一台报道说，面对新冠肺炎疫情冲击，德中两国贸易依然保持了稳步向前的势头，体现了两国经贸合作的巨大潜力和强劲韧性。德国杜伊斯堡—埃森大学教授杜登霍夫认为，德中两国深化经贸合作，双方都能获益。

今年，中国三一重工收购德国知名工程机械制造公司普茨迈斯特（以下简称“普迈”）迎来10周年。10年来，普迈在新业务开拓上获得了更多资金和资源支持，全球销售额从5亿欧元上升到超8亿欧元。2021年，普迈全球销量突破1000台大关，创近年新高，产品出口至154个国家和地区，在中国之外的市场占有率保持行业第一。而三一重工借助普迈这个平台，在国际化、工业4.0、智能制造等方面汲取了先进经验，取得长足进步。

经贸合作不断深化提升了两国企业的信心。德国海外商会联盟发布的年度商业信心调查显示，2021年，60%在华德国企业的业务实现增长，超过一半的企业对未来发展充满信心。德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希表示，中国是全球重要的增长市场之一，也是应对全球性挑战的重要伙伴。

中国驻德国大使吴恳表示，中国较早并较好控制疫情，保持经济正增长，为德国企业和德国经济抗击疫情冲击提供了有力支持。德国企业坚持对华合作，也为中国经济保持活力作出了重要贡献。作为世界主要经济体，中德经贸合作不断提质升级，释放了更多发展机遇，为世界经济复苏注入了动力。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 17 版）

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