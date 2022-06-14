本报记者 邹 松

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非洲可再生能源加速发展，不但能减缓全球气候变暖带来的冲击，还将为非洲大陆的经济发展提供动力，帮助数百万人摆脱贫困。

联合国政府间气候变化专门委员会近期发布的一份报告显示，非洲大陆发展可再生能源拥有巨大潜力，部分非洲国家可再生能源项目已取得重大进展。分析认为，通过量身定制一揽子政策，非洲国家可以利用其优势和资源，克服对传统能源的结构性依赖，从而带来可观的经济、社会、环境效益。

非洲多国加快可再生能源布局

联合国气候报告作者、能源专家亚米娜·萨赫布认为，发展可再生能源对于非洲来说是一项重要战略，可以减缓能源供给压力。“非洲国家正积极发展太阳能、地热能以及风能发电，朝着加快可再生能源布局的正确方向前进。”近年来，为努力摆脱对化石燃料的依赖，非洲多国政府高度重视可再生能源产业发展，制定出台相关产业政策，大力吸引投资。

埃及太阳能资源丰富，平均日照时长可达9至11个小时，十分适合发展光伏产业。今年初，埃及确定了《2035年综合可持续能源战略》，为光伏产业发展设定了具体目标。到2035年，埃及光伏发电装机容量预计将达到43吉瓦，在可再生能源电力装机总量中的占比超七成。

摩洛哥计划到2030年将其可再生能源产能提高到12吉瓦，以满足不断增长的电力需求并加大清洁能源产能。该国将在未来8年内将可再生能源在总能源结构中的占比从目前的40%提升至52%。

东非国家肯尼亚近年来经济发展迅速，但电力短缺问题突出，国内仍有近一半的人口无电可用。肯尼亚已将风电、地热等可再生能源项目设立为行业发展的重点，目标是在2030年实现100%可再生能源发电。

南非是非洲经济相对发达的国家之一，但电力系统老化以及过度依赖化石能源的问题长期未得到解决。目前，南非矿产资源和能源部正启动第六轮可再生能源独立电力生产商采购计划，计划采购1吉瓦光伏和1.6吉瓦的风电。此次采购活动是南非最近公布的综合资源计划中的一部分，其中12吉瓦产能为可再生能源。

在非洲中西部国家尼日尔，该国首座风电场正在筹建当中。根据尼日尔的能源战略规划，到2030年，该国30%的电力将来自可再生能源，本土电力装机容量将至少提高5倍，至200万千瓦。

能源产业转型拉动经济增长

可再生能源产业的发展不仅有助于缓解非洲国家电力紧张，也为非洲经济社会发展提供了新的动力。联合国报告指出，向清洁能源转型可以促进经济发展，非洲继续推动使用可再生能源将会创造约1200万个工作岗位。

尼日尔首座风电场由60台风力涡轮机组成，设计装机容量为25万千瓦，预计2025年并网发电。项目在建设阶段将创造超过500个工作岗位，投产后有望将尼日尔的发电能力提升40%以上，每年能减少超过40万吨二氧化碳排放。该风电场将向邻国出口电力，成为西非电力联营项目的一部分，该项目旨在助力打造西非电力网络，目前可再生能源供电基础设施建设正成为项目发展重点之一。“这是一个转型项目，将显著提高我们的并网发电能力，并将在未来10年创造数千个直接和间接就业机会，进而刺激尼日尔经济快速增长。”尼日尔石油、能源和可再生能源部部长马哈马杜强调。

在南非豪登省艾库鲁勒尼市，1800千瓦的太阳能电站和电池系统近期实现并网。这是该国首次实现微电网并网发电，将极大稳定当地电力供应。随着可再生能源成本大幅降低以及电力紧缺引起的电价上涨，部分“用电大户”开始倾向于自发电，这极大提高了微电网建设投资吸引力，投资者可以将多余电力卖给大型电网。一家国际能源咨询机构的分析师本杰明·阿提亚表示，微电网可以重塑非洲的能源未来，它还将为公用事业的运营模式提供更可持续发展的途径。

非洲部分国家非常重视氢能发展。今年2月，南非公布了非洲首个国家氢能发展路线图，将基于矿产资源和可再生能源，刺激本国制氢产业，带动经济快速增长和转型。南非正在打造具有成本效益的氢气生产和出口基地——“氢谷”，涉及交通、工业和建筑三大领域、9个潜在的氢能项目。

在纳米比亚，该国首个氢气项目预计投产后每年能生产约30万吨“绿氢”，第一阶段将在2026年前实现200万千瓦可再生能源发电产能。非洲另外3个氢能项目分别位于埃及、毛里塔尼亚和摩洛哥。

产业合作实现互利共赢

根据非洲开发银行公布的数据，目前非洲通电率仅约40%，有超过6.4亿非洲人生活在无电地区。特别是撒哈拉以南非洲地区通电率全球最低，人均电力消费量仅为180千瓦时/年。当前，煤炭、石油和天然气等化石能源共占非洲总发电量的70%左右。能源研究咨询公司伍德麦肯兹发布报告称，要在2030年实现100%通电率，撒哈拉以南非洲需探索化石能源以外的电力供应模式，大力发展可再生能源发电，预计需要投资超过3500亿美元。

国际可再生能源机构与非洲开发银行日前合作发布的《非洲地区可再生能源市场分析》指出，非洲能源转型的愿景与全球气候目标一致，到2050年将多提供2600万个工作机会，能源转型新增的就业机会将是化石能源行业减少的就业机会的4倍。

尼日利亚国民光伏扶助计划“太阳能家用系统”2020年12月正式实施，尼日利亚政府将在全国电力服务欠缺或离网的社区中，安装500万套太阳能家庭系统和小型电网，世界银行将为该计划提供20%的资金。非洲开发银行也希望能促进撒哈拉以南非洲地区的电力普及，除设有基金用于支持分布式可再生能源外，还计划投资数百亿美元，建设光伏发电项目。

中资企业积极参与非洲可再生能源发展合作。截至2021年3月，数十家中资企业与非洲企业合作建设光伏电站，累计投资21个项目，累计装机容量超过1.5吉瓦，有效缓解当地用电紧缺问题并促进低碳减排。

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯在接受本报记者采访时表示，非洲多数国家正处于能源转型的关键时期，这既是非洲通过可再生能源发展助推经济振兴的良机，也是国际社会通过与非洲相关产业合作实现互利共赢的契机。联合国气候目标的实现离不开非洲国家的努力。非洲已有40多个国家明确了其减排目标，国际社会应与非洲各国携手努力，推动经济及环境可持续发展目标的实现。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)