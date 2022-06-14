魏 强

中国和巴拿马虽相距遥远，但两国人民友谊源远流长。2017年6月13日，中巴正式建立大使级外交关系。5年来，在两国领导人的亲自引领和大力推动下，在恪守一个中国原则和相互尊重、团结合作、平等互利的基础上，中巴关系实现全面、跨越式发展。事实充分证明，中巴建交符合历史潮流，顺应世道民心，给两国人民带来了实实在在的福祉。

两国政治互信不断增强。在建交后一年半的时间内，两国元首实现历史性互访，为双边关系大踏步发展擘划蓝图。2021年，巴拿马各主要政党领袖以视频连线方式出席中国共产党与世界政党领导人峰会，巴拿马总统科尔蒂索以视频方式出席在北京举行的第二届联合国全球可持续交通大会开幕式，莫伊内斯外长出席中国—拉共体论坛第三届部长会议。今年4月初，莫伊内斯外长成为新冠肺炎疫情以来首位访华的拉美国家外长。政治互信不断增强，为双边友好合作注入重要动力。

两国经贸合作成果丰硕。双方以共同发展繁荣为目标，以共建“一带一路”为统领，加强发展战略对接，促进双边宽领域、多层次合作走深走实。巴拿马是首个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的拉美和加勒比国家。中国自2019年起成为巴拿马第一大贸易伙伴，并长期保持巴拿马科隆自贸区最大商品供应国及巴拿马运河第二大用户的地位。2021年，中巴贸易额达113.4亿美元，同比增长22.5%，其中巴对华出口增长近148%。目前有超过40家中资企业在巴拿马开展经营活动，其中20家在巴拿马设立区域总部。中企承建的位于巴拿马运河太平洋入口处的新会展中心和阿玛多尔邮轮码头等重点项目已成为两国友谊的象征。

两国人文交流高潮迭起。建交伊始，中巴签署文化和教育领域合作协定，促进了两国在文化、艺术、教育、旅游、体育等领域交流合作。双方共同举办了中巴“丝路交响”音乐会、“欢乐春节”巴拿马全国性庆祝活动等数十项重要文化活动。目前巴拿马全国各高校和多所中小学已设立了孔子学院和孔子课堂，“汉语热”和“中国文化热”方兴未艾。

两国同心抗疫共克时艰。在中国人民抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，巴拿马政府和人民给予中国政府和人民真诚声援和支持。巴拿马发生疫情后，中方迅速伸出援手，向巴方捐赠大批医疗设备和防疫物资，并与巴方分享抗疫经验。

中巴虽然国情不同，但同为发展中国家，命运紧密相连。双方在推动自由贸易、互联互通和开放包容等议题上彼此高度认同，在践行多边主义、推动完善全球治理、促进经济全球化平衡普惠发展等方面有广泛的共同利益。

回首建交5年来两国关系的发展，我们对中巴关系沿着大小国家相互尊重、发展中国家团结合作、不同文明交流互鉴的道路迈出的坚实步伐深感骄傲。展望未来，我们对中巴关系在政治互信、务实合作、人文交流和多边协作“四轮驱动”下驶向更美好的明天充满信心。

（作者为中国驻巴拿马大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 03 版）

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