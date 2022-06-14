本报记者 邵世均

“金砖国家通过多年的务实合作，在国际舞台上扩大了多边主义的影响，为广大发展中国家提供了合作与发展的平台。”巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔在接受本报记者采访时表示。

自今年中国担任金砖国家主席国以来，金砖国家聚焦全球治理、疫情防控、数字经济、可持续发展和人文交流等重点领域，成功举办金砖国家财长和央行行长会议、工业部长会议、文化部长会议、航天合作联委会第一次会议、教育部长会议等一系列重要活动，取得了积极成果。

“让我印象最深的是金砖国家在科技领域取得的进展。”罗贝尔表示，通过发布金砖国家可持续发展数据产品、建设金砖国家技术转移中心网络、举办金砖国家绿色技术交流研讨会等，“科技合作让金砖国家合作机制含金量更足”。

罗贝尔经常参加与金砖国家议题相关的学术活动。他注意到，习近平主席有关金砖合作的论述经常被各国专家学者所引用。“习近平主席强调，金砖国家应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以维护公平正义、推动互利共赢为宗旨，以国际法和公认的国际关系基本准则为基础，倡导并践行多边主义。金砖国家要密切战略沟通和协作，发出金砖共同声音，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。在当前国际局势动荡不安的背景下，这些论述的重要现实意义更加凸显。”罗贝尔认为，互利共赢是国际社会开展合作的前提，只有坚持互利共赢，才能使各方保持合作愿望。

谈及全球发展倡议和全球安全倡议，罗贝尔说，中国作为负责任大国，为促进全球发展和维护世界和平作出了积极贡献，赢得广泛赞誉。两个倡议顺应和平与发展的时代主题，契合金砖国家合作机制的发展方向，为金砖国家和世界各国正确认识和积极应对当今世界发展和安全问题贡献了中国智慧。

罗贝尔表示，中国消除绝对贫困，为全球减贫事业作出了历史性贡献。作为今年的金砖国家主席国，中国将促进减贫和粮食安全作为办会重点之一。罗贝尔表示，中国在致力于消除自身贫困的同时，积极参与国际减贫合作，期待中国分享减贫探索与实践的成功经验，为金砖国家实现消除贫困和零饥饿的目标提供新的视角和解决方案。

今年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动，五国将在疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等方面深化交流合作。罗贝尔表示，这标志着金砖国家向加强疫苗研发和公共卫生合作迈出坚实一步，表明金砖国家合作机制在面对新问题新挑战时拥有强大韧性与活力，也让世界看到了金砖国家推动全球团结抗疫的“金砖担当”。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球延宕反复，世界经济复苏脆弱乏力，国际秩序演变深刻复杂。罗贝尔认为：“作为新兴市场和发展中国家联合自强的典范，金砖国家有能力维护和践行真正的多边主义，为促进全球经济复苏和可持续发展贡献力量。”

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)