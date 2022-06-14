冯绍雷

新兴市场和发展中国家群体性崛起，世界多极化大势不可阻挡。个别国家必须抛弃以一种意识形态压制另一种意识形态、以一种文明取代另一种文明的陈旧思维

仍在持续的乌克兰危机牵动全球视线。这场危机不仅打破欧洲和平，也揭示了当前国际安全秩序面临的主要威胁。美国主导下的北约在欧洲持续扩张，最终酿成危机。美国非但没有反思自身责任，还试图在亚太搞扩张，挑起阵营对抗。这种做法加剧全球安全治理赤字，国际社会必须高度警惕。

冷战结束后，美国国内一些有识之士曾反对延续排他式的军事联盟，主张吸取历史教训，建立起符合有关各方安全需求的集体安全机制。然而，美国在处理国际事务时难以摆脱零和博弈、冷战思维，执意推进北约东扩，为俄乌冲突爆发埋下隐患。美国和北约还长期无视联合国宪章宗旨和原则，一再对外发动战争，严重损害他国主权和安全，严重威胁全球安全治理体系。

美国刻意强化全球意识形态对立，同样不利于世界和平稳定。美国无视各国为弘扬全人类共同价值作出的不懈努力，极力渲染所谓“民主对抗威权”的叙事，在全球范围拉帮结派、党同伐异，为谋求自身私利不惜制造分裂、挑动冲突。这种破坏国际信任与合作的做法，即使在西方国家和美国国内也引发了众多批评反思。

解决乌克兰危机，需要一切捍卫和平、反对战争的力量共同发挥作用，需要各方尽一切可能推进和平谈判。危机爆发以来，中国积极发挥负责任大国作用，坚持以自己的方式劝和促谈，推动各方为局势降温。中国始终认为，拱火浇油、滥用制裁不是解决争端的正确方式。中国的立场客观公允，得到普遍赞赏。

乌克兰危机以及美国等西方国家推出的大规模制裁，正给全球发展造成严重影响。大宗商品价格快速上涨对各国尤其是发展中国家人民的日常生活造成严重冲击。全球产业链面临更多干扰，阻碍世界经济复苏。在此背景下，中国积极维护正常有序的国际经贸合作，主张各国经济发展不应受单边制裁的破坏。中国的负责任主张和行动为维护国际经济合作大局发挥了重要作用。

从更宏阔的历史视野看，过去几十年来，各国转型发展成效各异，国际力量对比迅速变化，新兴市场和发展中国家群体性崛起，世界多极化大势不可阻挡。面对不断变化的国际格局，各国都应调整处理国际事务的思路。个别国家必须抛弃以一种意识形态压制另一种意识形态、以一种文明取代另一种文明的陈旧思维。中国秉持人类命运共同体理念，提出全球安全倡议，为化解国际冲突、弥合各方分歧发挥重要作用。人类是不可分割的安全共同体，国际安全秩序转型必须重视每一个国家的正当合理安全关切，国际社会必须合力守护人类家园的和平安宁。

（作者为华东师范大学周边合作与发展协同创新中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 03 版）

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