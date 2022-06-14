本报记者 张 红

韩国现阶段石油产品价格大幅上涨。截至5月24日，全国平均每升柴油价格超过2000韩元（约合10.6元人民币），每升汽油均价为1995韩元（约合10.57元人民币）。图为5月27日，市民在韩国首尔一家自助式加油站加油。

李相浩摄（新华社发）

近来，国际石油市场大事不断：石油输出国终于决定增加原油产量，但欧盟对俄罗斯原油制裁政策的落地、东亚地区原油需求的回升，加之美国原油库存下降，都让国际油价再度冲上高位。

油价涨势不停

自5月中旬以来，因为地缘政治冲突、欧盟对俄罗斯能源制裁等原因，国际油价一轮震荡上涨，从100美元/桶左右的价位，一路上涨至如今的120美元/桶附近，攀上3月以来的新高。

欧盟对俄罗斯的制裁持续加码。欧盟委员会日前发布公报，第六轮对俄罗斯制裁措施立即生效。未来6个月，欧盟停止购买俄海运原油，8个月内停止购买俄石油产品。到年底，欧盟从俄进口的石油将减少90%。除此以外，欧盟官员还表示，欧盟公司将停止向俄罗斯为其它国家运输石油的船只提供保险。此举旨在扼杀俄石油进入国际石油市场的机会。国际能源署预计，欧盟石油禁运实施后，俄罗斯能源供应将因此减少300万桶/日，库存压力或逐渐显现。

欧佩克+最新的增产决定，也未能给高油价“降温”。当地时间6月2日，欧佩克+以视频方式举行第29次部长级会议，决定在7月和8月将原油产量提高64.8万桶/日，较此前计划的增产43.2万桶/日增加50%。这是欧佩克+自去年夏天以来首次加速增产。不过决定公布后，国际油价当天仍然小幅上涨。而且，欧佩克最大生产商沙特很快就决定上调7月出口原油售价，引发市场担忧，同时强化了外界对于北半球夏季消费需求的预期。

美国则开始想别的办法。美国总统拜登表示，为使油价下降，美国政府正在考虑“以低于市场价的价格”购买俄罗斯原油。美国财政部长耶伦也表示，美国希望让俄罗斯的石油流入全球市场，以遏制全球石油价格上涨。但她同时强调，美国的目标是限制俄罗斯从出售石油上获利。对此，美国正在“十分积极地”与欧洲国家讨论相关方案。

近几日，多家机构纷纷上调国际油价预期，年内甚至看高至150美元/桶。全球第三大独立石油贸易公司托克集团首席执行官杰里米·威尔称，未来几个月油价将持续飙升，可能会在年底前达到150美元/桶甚至更高。据美国《华尔街日报》报道，在对未来12—18个月油价前景的预测中，高盛的分析师团队警告，预计油价（以国际基准布伦特原油期货衡量）最早将于今年夏天升至近140美元/桶。摩根大通的分析师日前也警告，随着北半球夏季对运输燃料的需求回升，能源短缺可能会令油价持续获得支撑。

无绝对受益方

最近几周，包括白宫中东事务协调员布雷特·麦格克和能源特使阿莫斯·霍赫斯坦在内的美国高级代表团几次访问沙特，沙特王储的弟弟、沙特国防副部长哈立德·本·萨勒曼也前往华盛顿参与谈判。“随着欧美对俄制裁深化，俄罗斯石油出口预计将明显下滑，带来国际石油市场供应紧张，市场短缺预期加剧，既定增产幅度已无法满足新的市场需求。加之美国加大了对沙特等海湾产油国的施压，欧佩克+最终决定再次增产。”复旦大学中东研究中心研究员邹志强对本报分析指出，“但是，欧佩克+的增产幅度跟不上俄罗斯供应减少的幅度，欧佩克+的增产幅度看似不小，但仅仅是从43.2万桶/日提升至64.8万桶/日，相对于市场预期的俄罗斯石油供应将减少200—300万桶/日，供应缺口很大。加之俄乌战争持续和美欧对俄制裁目标的明确化，美国商业库存进一步下降，石油消费国加大采购力度，市场对供应不足的担忧加剧，欧佩克+的有限增产决定未能实现给石油市场降温的目标。”

随着北半球迎来夏季，能源需求正在随着出行需求复苏快速上升。国际能源署署长比罗尔表示，俄罗斯是全球能源体系的基石，俄乌冲突和西方国家对俄制裁使全球同时面临石油、天然气和电力三重危机。比罗尔认为，当前的能源危机将比上世纪70年代和80年代的危机规模更大、持续时间更长。

邹志强指出：“此次美欧对俄罗斯的全面制裁带来的影响很大，没有绝对的受益方。相对来说，在国际能源领域最大受益方可能是美国，但美国国内的通胀水平也被推高；海湾产油国也是受益方，其地位得以凸显。最大的利益受损方无疑是俄罗斯和欧盟，对俄罗斯来说，虽然短期内能源收益似乎损失不大，但市场损失很难弥补，长期来说影响深远；欧盟也是最大的受损方之一，短期内难以找到替代来源，将经历痛苦的能源短缺之苦，经济与社会负面效应很大。”

正如俄罗斯外交部近日发表的声明指出的，欧盟决定对俄石油和石油产品实施部分禁运，极有可能进一步引发价格上涨，破坏能源市场稳定，并扰乱供应链。此举将破坏欧盟经济和能源安全，加剧全球粮食危机。

能源格局调整

涉及俄罗斯石油的“灰色交易”已然兴起。“一些贸易企业通过‘捉迷藏游戏’经营俄罗斯石油，规避西方制裁。”德国《图片报》6月2日称，俄罗斯的原油出口量再次接近冲突前水平。美国能源信息局的最新统计数据显示，今年3月份，俄罗斯从美国第九大原油供应国攀升至第六位，达到421.8万桶。欧洲也不例外。“欧洲油轮5月份从俄罗斯进口的石油量几乎翻了一番。”俄罗斯《消息报》7日报道称，自2月24日以来，欧洲公司对俄石油的运输量翻了一番。

“俄罗斯石油出口规模大，短期内没有替代者，而需求是客观存在的，所以各方寻找规避制裁的出口途径是必然的。不过，如果美欧持续制裁，俄罗斯石油出口必然持续下降。‘灰色交易’只能帮助其维持较低水平的出口规模。”邹志强说，“当前俄乌冲突出现长期化趋势，美欧不断深化对俄制裁，伊核协议也难以很快恢复，市场紧张情绪继续蔓延，导致短期内国际油价呈现上涨趋势。不过，油价已经处于较高位运行，各方都在密切关注形势变化：俄罗斯的石油供应很难完全切断，沙特等海湾产油国可能继续增产，面临中期选举和通胀压力的美国也不会无动于衷，油价持续走高也将打击需求。所以，很难说油价将持续快速上涨。”

邹志强分析指出：“在这一轮国际石油市场大博弈中，美国、欧盟、俄罗斯和沙特等海湾产油国扮演着主要角色。美国一直主张通过制裁削弱俄罗斯在国际能源格局中的地位，欧盟政策日益明朗化，已决定2022年内基本切断自俄罗斯的石油进口，这将对依赖对欧出口的俄罗斯造成重大打击，危及俄全球石油出口大国地位。后续美欧的相关制裁还可能会进一步加强，将继续限制俄罗斯石油部门的投资与对外出口。而美国的全球能源影响力将进一步上升，沙特等海湾产油国的选择空间扩大，地位再次凸显，原来的美、俄和沙特三极并立的格局将日益不平衡，欧佩克+将面临新挑战，国际能源格局势将迎来新一轮调整。”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)