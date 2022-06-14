本报记者 徐佩玉

南方电网建设的菲律宾MVIP直流项目，目前进入投产冲刺阶段。

南方电网公司供图

肯尼亚内罗毕快速路由中交集团所属中国路桥投资建设。图为车辆行驶在这条快速路上。

新华社记者 龙 雷摄

日前，工作人员在印度尼西亚万隆雅万高铁铺轨施工现场作业。中国中铁、中国电建等央企参与了该工程。

新华社记者 徐 钦摄

从非洲第一高楼，到尼泊尔最大的水电站，再到孟加拉国最大的基建项目……今年以来，一大批海外工程顺利完工或完成阶段性目标。

海外工程不仅帮助当地完善基础设施，提供大量就业机会，培养专业技术人才，助力当地经济社会发展，也推动了先进的中国技术、装备、施工管理等“走出去”。在此过程中，“中国建造”的金字招牌越来越闪亮。

惠及当地民众，拉动经济社会发展——

“梦想之桥”要通车啦

胡马雍是孟加拉国帕德玛大桥北岸马瓦镇一家炸鸡店的老板，前两天他听到了一个好消息：经过8年建设，帕德玛大桥将于6月底正式通车。

对当地居民来说，帕德玛大桥是一座“梦想之桥”。长久以来，帕德玛河将孟加拉国分成了西南与东北两部分。由于河道过宽、水流湍急、洪水频发，帕德玛河下游一直未能建设桥梁，两岸居民多年依靠坐船渡河。

2014年，中铁大桥局承建了横跨帕德玛河的帕德玛大桥。作为孟加拉国目前最大的基建项目，大桥全长7.7公里，采用双层钢桁梁结构，上层为四车道公路，下层是单线铁路。随着大桥的建设逐渐完工，两岸居民将告别靠摆渡往来的历史。

建设8年间，帕德玛河北岸逐步出现工厂、加油站等设施，周边居民的生活日渐向好。胡马雍的炸鸡店所在的小镇离项目部很近，自大桥开建以来，他店里的生意越做越好，已经从最初的街边摊升级成带有卷帘门的小店。“大桥通车后，生意一定会更好！”他说。

道路通，百业兴。帕德玛大桥通车后，将拉近孟加拉国南部21个区与首都达卡之间的距离，带动商品流通，推动经济增长。据相关部门测算，这座“梦想之桥”还将为孟加拉国带来每年1.5%的GDP增长，惠及超8000万人。帕德玛大桥也是“一带一路”建设的重要交通支点，是中国和泛亚铁路的南部连接点，将成为泛亚铁路的重要通道之一。

在海外建设工程，也是为当地提供就业岗位的机会。大桥项目部的孟籍员工乌兹扎工作2年间，已经从一个对测量一无所知的“小白”成长为熟练掌握全站仪、水准仪和GPS等测量设备操作的“熟手”。他家的生活质量也有了明显改善，一家7口人从不到40平方米的小屋搬进了两层楼的敞亮新房。中铁大桥局党委书记、董事长文武松介绍，自开工建设以来，中铁大桥局已为当地创造5万多个就业机会。随着大桥建设持续推进，这批孟籍员工的职业技能也得到明显提升，未来大桥竣工后，能继续服务于当地其他项目。

在肯尼亚，由中交集团所属中国路桥投资建设运营的内罗毕快速路于5月14日开通试运营，使肯雅塔国际机场至内罗毕市区的通行时间由之前的2小时减少至20分钟，有效缓解了内罗毕市区拥堵情况，为当地创造了大量就业机会。

在尼泊尔，国机集团承建的博克拉国际机场项目建安工程日前顺利竣工。这座现代化国际机场投入运营后，将有效促进尼泊尔旅游业发展，大力提升尼泊尔民航事业发展……

今年以来，中央企业在海外积极建设一批重大项目、重大工程，提升当地基础设施水平，给当地居民提供大量就业机会，直接拉动当地经济社会发展。

先进技术、先进装备“走出去”——

“首个”“首次”越来越多

眼下，菲律宾棉兰老岛—维萨亚斯群岛高压直流连接工程项目（以下简称“菲律宾MVIP直流项目”）正进入投产冲刺阶段。

项目所在地菲律宾维萨亚斯群岛地震、火山活动频繁，且易遭受强台风袭击。南方电网公司联合西电国际、中国电建组成联合体，承建了2座±350千伏换流站、2座直流接地极和5座交流变电站改扩建工程。为确保投产后安全稳定运行，该项目建设的换流站是世界上首个采用270公里/小时风速的换流站，也是首个同时采用9级地震设计和高风速设计的换流站。

项目推动了菲律宾电力互联，为当地提供了近2000个就业岗位，在当地采购设备及建筑材料金额超20亿菲律宾比索，累计为当地各类税收贡献超5亿菲律宾比索。同时，这一项目实现了中国直流输电技术、电力装备、施工管理等全产业链第一次以EPC（工程总承包）的方式“走出去”。

中国工程建设大步迈出国门，为当地带去先进的中国技术、装备和管理机制。

今年3月21日，孟加拉国最大电站——帕亚拉2×660兆瓦超超临界燃煤电站投入正式运营。该项目由通用技术集团中机公司与孟加拉国西北电力公司共同投资建设，是首个由中国企业以PPP模式（公私合营）在孟加拉国投资运营的电力项目，核心技术和设备均由中国企业提供。其中，项目采用的超超临界技术使电站主要排放量全面低于世界银行、IFC以及孟加拉国本地标准，孟加拉国也成为全球第13个使用超超临界发电技术的国家，在南亚地区率先实现全国通电。“第一个全国通电的南亚国家”——不少孟加拉国人提起这一点都格外开心。项目全面投运后预计每年可为孟加拉国提供约85.8亿度清洁能源，将极大缓解区域内电力供应紧张局面并有效改善孟加拉国能源结构。

不仅“输出”最新的技术和装备，中企在项目建设中更将先进的标准和管理机制带到了海外。

2月18日，由中国中铁旗下中铁三局参建的印度尼西亚雅万高铁全线最长隧道——6号隧道顺利贯通，至此，中铁三局所承建的雅万高铁8座隧道全部实现贯通。

雅万高铁6号隧道地质复杂，施工难度大，是雅万高铁全线重点控制性工程。针对复杂地质环境，中铁三局项目部大力实施隧道机械化施工，对隧道开挖施工方案再细化再优化，安全顺利穿越了复杂地质环境。

5月18日，中国电建铺设于雅万高铁的首段CRTSⅢ型无砟轨道板，在全线率先完成评估验收。无砟轨道就是没有碎石的轨道，这也是中国该专利在海外的首次使用。

展示中国建造实力，打造新地标——

“三天一层”真给力

5月18日，由中国建筑承建的埃及新行政首都中央商务区项目最后一座高层建筑封顶，标志着该项目主体结构施工全部完成，全面进入装修和机电安装阶段，向最后的竣工冲刺。这是迄今为止中国央企在埃及的最大项目，建成后埃及将真正拥有世界级的中央商务区，并带动埃及苏伊士运河经济带和红海经济带的开发。

其中，位于埃及新首都中心城区西部的标志塔，高385.8米，被誉为“非洲第一高楼”。在建造过程中，中国建筑创下中东和非洲建筑史上浇筑超大型基础筏板的最快、核心筒“四天一层”、钢结构施工“三天一层”等多个在埃施工纪录。

该项目还包含一栋高196米的非洲住宅第一高楼。该住宅楼将全自动、智能化融入每一个细节，路灯路牌采用自动化控制，生活垃圾实现自动化处理等；配备智能控制系统，将安防、火灾报警、楼宇控制系统等子系统汇入中央控制中心进行统一智能管理，以打造真正的绿色智能化建筑。

擦亮“中国建造”金字招牌，央企在海外项目中大量应用、创造了各类新技术，也将中国绿色低碳建筑理念融入其中，用“绿色智慧”打造出一个个新地标建筑。

2月13日，由中国建筑承建的埃塞俄比亚商业银行新总部大楼项目举办竣工庆典。其中，塔楼立面装饰高度209.15米，为东非地区第一高楼。项目业主特斯法耶表示，这座东非第一座真正意义上的现代化建筑融入了中国绿色低碳的建筑理念。中建八局结合当地高海拔、日照足的条件，在室外设置112个太阳能灯具，室内安装117个光感器，可参照阳光强度自主控制灯光明暗，实现总体节能30%。针对当地水质偏硬、杂质较多的情况，采用空气源热泵提供热水，并增加软化水系统，可进一步节省能耗15%。

同样融入绿色低碳理念的，还有扩建后的柬埔寨考斯玛医院医疗大楼。这栋医疗大楼安装了太阳能发电系统和太阳能热水器，缓解了用电紧张，也降低了医院运营的电费负担。

中国企业还在海外积极建设太阳能、风能、水电等可再生能源项目，为促进全球绿色可持续发展不断注入新动力。5月5日，乌兹别克斯坦最大电站工程——锡尔河燃气发电工程主体安装开工，建成后每天可向当地电网供电3600万余千瓦时。尼泊尔最大水电站——上塔马克西水电站日前全面投产，有效弥补尼泊尔电力缺口，促进尼泊尔能源结构调整。中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站眼下正在积极推进施工“进度条”，投产发电后预计每年可减少二氧化碳排放350万吨。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)