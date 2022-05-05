人民网北京5月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

凤凰卫视记者：据报道，所罗门群岛总理索加瓦雷4月29号在议会发表讲话时说，所罗门群岛同中国签署安全协议是因为所罗门与澳大利亚签署的安全协议存在不足；所罗门群岛知道战争的代价，因此不会接受太平洋地区军事化。索加瓦雷还批评澳大利亚在未与太平洋岛国协商的情况下就与美英结成三方安全伙伴关系（AUKUS）。中方对此有何评论？

赵立坚：索加瓦雷总理说得好。他的有关表态道出了太平洋岛国的普遍心声。他的话也印证了美澳对中方的指责完全是双重标准。中所两国开展正常安全合作，与某些国家拉小圈子，搞暗箱操作，拼凑军事集团，刺激军备竞赛，加剧核扩散风险，挑动阵营对抗，导致地区紧张局势有着本质的不同。美方与其对其他国家间的正常合作妄加评论、横加干涉，不如认真履行美国清理所罗门群岛二战期间遗弃未爆炸弹药的承诺，为所罗门群岛的民众多做一些实事。

路透社记者：美国证券交易委员会将多家中国公司列入可能被逐出美国证券交易所的名单。中国政府对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况。中国证券监管部门已经就此与美国监管部门作过沟通。据了解，中国企业被列入有关名单，是美国监管部门执行其国内法律的有关步骤。这并不代表相关企业必然摘牌。这些企业是否摘牌或继续在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。

中方始终坚持通过平等合作解决在美上市中概股公司审计监管问题。这符合两国资本市场和全球投资者利益。近期，中美双方监管部门均向媒体表示，双方正就审计监管合作保持密切沟通，着力推进此项合作。我们乐于看到中美监管机构达成满足双方监管要求和法律规定的合作安排。

韩联社记者：第一个问题，据报道，昨天朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射了弹道导弹。中方对此有何评论？第二个问题，韩国新任总统就职典礼将于5月10日举行。请问中方官员是否将出席？谁将出席？

赵立坚：关于第一个问题，中方注意到有关报道，也注意到朝方尚未就此发布消息。维护朝鲜半岛和平稳定，推动半岛问题政治解决进程，符合本地区各方共同利益。我们希望有关各方相向而行，尽快开展有意义的对话，探索均衡解决各方关切的有效办法。

关于第二个问题，尹锡悦总统就职是友好邻邦韩国的一件大事。中方正同韩方就高级别代表赴韩国出席尹锡悦总统就职仪式保持沟通。我们会适时发布消息，请你保持关注。

巴通社记者：继巴基斯坦总理夏巴兹赴中国驻巴使馆悼念在卡拉奇自杀式袭击中遇难的中国教师之后，巴基斯坦总统、议长、外长等高官也赴中国驻巴使馆进行悼念。中方对此有何评论？

赵立坚：卡拉奇大学孔子学院恐怖袭击事件发生后，巴基斯坦总统阿尔维、总理夏巴兹、议长阿什拉夫、外长比拉瓦尔、正义运动党主席伊姆兰·汗以及国民议会、参议院议员等政府高层和党派领袖赴中国驻巴使馆吊唁。巴社会各界也纷纷发声谴责恐怖袭击并向遇难者致哀。这再次表明，中巴全天候友谊深入人心，是巴基斯坦朝野共识。这也表明，恐怖势力妄图破坏中巴互信合作的阴谋不会得逞。

中方将同巴方一道全力彻查真相，严惩凶手，给两国人民一个交代。中方重视巴方有关全面加强在巴中国人员、项目和机构安全保障的承诺，愿同巴方共同努力，确保中巴合作安全顺利进行，防止类似事件再次发生。

土耳其阿纳多卢通讯社记者：联合国人权高专巴切莱特访问新疆的日期是否已确定？人权高专办先遣组的准备工作进展如何？是否有其他最新消息？

赵立坚：中方欢迎巴切莱特高专女士于5月访华并参访新疆。双方正在就访问具体安排进行协商。联合国人权高专办先遣组已于4月25日抵华，为巴切莱特高专女士5月访华做准备。先遣组已经由广州入境，并根据相关防疫要求进行隔离。

法新社记者：美国针对中国输美商品加征的关税将在7月到期。中方对此有何期待？

赵立坚：我们注意到有关报道。你关心的具体问题请向主管部门询问。我要强调的是，中美经贸合作的本质是互利共赢。贸易战、关税战没有赢家。美方单方面加征关税不利于中国，不利于美国，也不利于世界。

深圳卫视记者：据报道，国际货币基金组织近日将全球经济增长预期下调至3.6%。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，地缘政治动荡和新冠肺炎疫情叠加，世界经济面临严峻形势，各国民生和经济社会运行受到严重影响。可以说，经济复苏成为各国人民的共同愿望。

面对诸多不稳定性和不确定性，中国经济始终为世界经济贡献正能量，凸显“安全岛”“避风港”“稳定器”的作用。今年一季度数据表明，中国经济延续恢复发展态势，外贸外资持续向好，展现出强大韧性和活力。我们愿同各方一道，不断为稳定全球产业链供应链、推动世界经济复苏、提振全球发展信心作出积极贡献。

我还想强调的是，世界经济复苏需要国际社会共同努力。我们遗憾地看到，面对低迷脆弱的世界经济，美国等少数国家固守一己私利，一味加码单边制裁。事实早已证明，制裁换不来和平，只能给世界经济雪上加霜。制裁大棒实际上是打在各国人民身上。美国作为全球第一大经济体，应该多想一想全球百姓的生存权、发展权，多做一点有利于世界经济复苏和全球供应链稳定的事。

中新社记者：据报道，今年3月初美英印太事务磋商期间，美国与英国首次探讨了如何加强合作降低台海战争风险以及冲突应急计划。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是历史和法理事实，也是国际社会共识。台湾问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。当前台海局势面临新一轮紧张，其根源是台湾当局“倚美谋独”，美方一些人有意“以台制华”。一段时间以来，美方加大打“台湾牌”，伙同个别国家炒作涉台问题，企图推动台湾问题国际化。有关行径危害台海和平稳定，是在十分危险的道路上越走越远。美方和有关国家应该停止干涉中国内政，恪守一个中国原则，慎重处理涉台问题。

凤凰卫视记者：据报道，3日，美国防部长奥斯汀出席国会参院听证会时称，中国是美国步步紧逼的挑战，而俄罗斯是紧急威胁。美军参谋长联席会议主席米莱称，美正面对中俄两个大国，两国均有强大军力，并企图从根本上改变以规则为基础的国际秩序；大国间爆发严重冲突的可能性正不断上升。中方对此有何评论？

赵立坚：美方高官近来言必称中国构成“步步紧逼的挑战”，动辄指责中国企图改变“以规则为基础的国际秩序”。他们担心的其实是美式“霸权秩序”受到影响，担心美国自己设定、被包装成国际规则、用来遏制打压别国的“家法帮规”受到挑战和反对。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国始终奉行防御性国防政策和积极防御的军事战略。中国发展军力是为了维护国家主权、安全和发展利益，不针对任何国家。中国军事力量的增长，完全是世界和平力量的增长。

反观美国，军费常年高居世界第一，占世界军费总开支约1/4，相当于其后9个国家军费开支的总和。近来美国又提交了约8130亿美元的2023财年国防预算草案。美方维持如此庞大的军费开支，究竟要干什么呢？

痴迷于“拳头的力量”、沉溺于“丛林法则”，不会让美国更加强大，也不会让美国更加安全。美方应该做的是摒弃冷战思维和霸权执念，客观理性看待中国国防力量发展，停止炒作“中国威胁论”，停止拿中国说事，为自身提升军费、扩张军力寻找借口。

彭博社：美国正考虑以侵犯人权为由，对杭州海康威视数码科技有限公司实施新制裁。这可能是迄今为止针对中国企业最严厉的制裁。此次制裁与对中国侵犯新疆穆斯林少数民族人权的指控有关。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们对有关报道表示严重关切，正在密切关注有关动向。海康威视方面已经作出回应。

需要强调的是，中方坚决反对美方利用人权等借口，滥用国家力量和国内法无理打压中国企业。关于美方所说的中国“侵犯”新疆穆斯林人权，中方已多次阐明立场。美方的说法完全是世纪谎言，是对中方的抹黑和污蔑。

美方应该严肃对待中方关切，停止以各种借口制裁打压中国企业、损害中方利益的霸凌行径。中国政府将坚定维护中国企业的正当合法权益。

路透社记者：美国国务卿布林肯在感染新冠肺炎后已推迟发布美国对华政策讲话。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。我们祝愿布林肯国务卿早日康复。我们对尚未发表的演讲不予置评。

我想强调的是，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美发展健康稳定的双边关系，符合两国根本利益，也是国际社会的普遍期待。历史和现实均表明，中美合则两利，斗则俱伤。

前不久，习近平主席同拜登总统举行视频通话。双方都赞同中美要相互尊重、和平共处、避免对抗。拜登总统重申，美方不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。

当前，中美关系处于重要十字路口。我们希望美方将拜登总统有关积极表态落到实处，摒弃陈旧过时的冷战零和思维。美方应同中方相向而行，认真落实两国元首共识，加强沟通，管控分歧，聚焦合作，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正轨。

路透社记者：你刚刚说，中国是世界和平的建设者。中方最近在说服俄方停止对乌战争方面做了哪些工作？中乌之间最近是否举行过高层会谈？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。相信你也注意到，新华社最近采访了俄罗斯外长和乌克兰外长，采访全文已经刊登。无论是俄方还是乌方，都对中方在乌克兰问题上秉持公正客观立场表示赞赏。中方将继续在乌克兰问题上发挥建设性作用。我们希望冲突早日结束。我们也希望有关方面能像中方一样，停止在乌克兰问题上拱火浇油。有关冲突方应该坐下来，通过对话谈判解决问题。

总台央视记者：我们注意到美方宣布今年的5月5日为“土著人失踪或被谋杀意识日”，称土著社区的正义一直难以实现，不能忘记成千上万个土著人被害或失踪的悬案，美各级政府应通过适当的项目和活动，提高对土著人失踪或被谋杀问题的认识。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。印第安人曾是北美主体人口，由于被屠杀和驱逐，印第安人人口锐减，如今只占美国人口的2%。美国政府从原住民手中夺去了约600万平方公里的土地，约占美国国土的三分之二。可以说美国是建立在原住民的悲惨遭遇与血泪控诉之上的，原住民问题是美国原罪。

时至今日，印第安人的梦魇仍未结束。当前，美国印第安人新冠肺炎疫情住院死亡率是白人的2到3倍，他们缺乏干净的饮用水、健康食品和基本公用设施，相关医疗机构资金严重不足。这些历史欠账和现实问题需要得到切实的重视和解决，不能只靠设立一个纪念日，更不能被用来搞政治作秀。

美国标榜自身是开放自由的“移民国家”，事实上，种族歧视却是美方从未治好、甚至从未认真去医治的痼疾。美国“白人至上”主义大行其道，少数族裔与白人相比，境遇有天壤之别，甚至他们的基本人权都难以得到保障。根据《2020年美国家庭经济状况报告》，在教育、就业和收入等经济社会生活的各个方面，非洲裔美国人都远低于美国白人。然而，美国黑人女性遭监禁的概率是白人女性的2倍，黑人男性遭监禁的概率是白人男性的6倍。亚裔、穆斯林等少数族群在美国也经常受到歧视和侵犯。2020年3月至2021年9月，“停止仇恨亚裔及太平洋岛民”机构总共收到10370起攻击亚裔的报告。美国—伊斯兰关系理事会2021年一共收到了6720件申诉，包含移民、就业、执法等全方位针对穆斯林群体的歧视案件。这样看来，美国标榜的“移民国家”实际上就是“白人移民国家”。

美方应该收起傲慢与偏见，深刻反省自己的历史欠账，用实实在在的行动，而不是反反复复的作秀，赢取包括原住民在内的广大少数族裔和国际社会的信任。

《中国日报》记者：据美国媒体报道，美网络安全机构称与中国政府有关联的“黑客”试图从美国、欧洲、亚洲逾36家制造和技术企业“窃取”敏感数据。发言人对此有何评论？

赵立坚：美国一边毫无根据地在网络安全问题上指责中国，另一边滥用世界领先的网络技术，实施大规模监控窃密。几天前，美国国家情报总监办公室年度报告显示，过去一年，美国联邦调查局在没有搜查令的情况下，对美国民众的电子数据进行了多达340万次的搜查。美方除了侵犯本国公民隐私，还对其他国家甚至盟友伙伴进行大规模窃听窃密。近期，中国网络安全公司发布了系列报告，揭露了美国政府对包括中国在内的全球多个国家进行恶意网络活动。美方尚未作出任何解释。

抹黑别人洗白不了自己。事实早已证明，美国是当之无愧的黑客帝国、监控帝国、窃密帝国。美国应当深刻躬身自省，停止针对中国和全球的网络窃密行径，停止在网络安全问题上向他国泼脏水的行径，做一个真正负责任的网络空间行为者。相关机构也应该秉持专业精神，避免沦为美国出于政治目的制造虚假信息、抹黑他国的帮凶。

《北京日报》记者：日前，美国国务院官网发文称，中方官员和媒体传播放大俄方涉乌“宣传、阴谋论和虚假信息”。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到中国驻美国使馆已经就此作出了回应。美方指责“中国协助俄罗斯散布虚假信息”，这本身就是再典型不过的虚假信息。美方罗织演绎出这样一篇文章，再次印证了美国是当之无愧的最大谎言制造机。

中方一直是美国虚假信息攻势的受害者。从所谓的“种族灭绝”到“武汉病毒”，从“黑客攻击”到“海外军事基地”，美国向中国泼了太多的“脏水”。单就乌克兰问题来说，冲突爆发以来，美方对中国的虚假信息攻击一刻未停。大家都记得吧，先是有白宫国安会高官主动向媒体喂料，散播所谓“中方事先知情”论，接着又有匿名高官放言称“俄方请求中方提供武器装备等援助”。这些官方“爆料”说得可是有鼻子有眼，但无一不被事实打脸。几天前，新华社发布了《美方有关乌克兰问题的涉华谬论》，有中文版，也有英文版。这篇文章用确凿的事实和翔实的数据一一作出了澄清回应。我建议大家都认真地去看一看。到底是谁在造谣抹黑、混淆视听、误导世人，我相信读过这份材料的人都会得出明确的答案。

最后我想强调的是，作为乌克兰危机的始作俑者和最大推手，美国政府应正视和反省自身在俄乌冲突中应当承担的责任，同国际社会一道推动乌克兰危机尽早得到政治解决。

路透社记者：你刚刚说，中方希望俄乌冲突尽快结束。这是否意味着中方希望俄罗斯归还乌克兰在战前拥有的领土？

赵立坚：中方已经多次阐述在乌克兰问题上的立场。中方主张，各国的主权和领土完整都应该得到尊重，同时相关方的合理安全关切也应该得到尊重和解决。

(责编：王禹蘅、常红)