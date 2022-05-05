周诚

大时代需要大格局，大格局呼唤大作为。在人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险背景下，习近平主席审时度势、高瞻远瞩，统筹安全与发展这两个备受全球瞩目的课题，于2021年9月和2022年4月先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，呼吁各国向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战，合作开创未来。

两大倡议的时代背景和现实意义

受新冠肺炎疫情打击，当今世界经济发展更为低迷，新兴市场国家经济增长普遍放缓，发展中国家经济遭受重创，全球减贫事业面临新的困难，特别是联合国2030年可持续发展议程面临严重冲击。此外，地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题层出不穷。联合国秘书长古特雷斯近日在接受媒体采访时说，全球性危机可能导致多达17亿人口陷入贫困和饥饿，超过全球人口的五分之一，“规模数十年未见”。

面对这些严峻挑战，习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，强调实现“平衡、协调、包容”“更加强劲、绿色、健康”的全球发展，呼吁坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，可谓是应对全球挑战的“金药方”，具有重大而深远的意义。全球发展倡议去年提出后，已得到联合国等国际组织和近百个国家响应和支持。全球安全倡议一经提出，就已引发多国政要、专家、学者的热烈反响。

全球发展倡议主要内容是“六个坚持”，即坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，把实现人的全面发展作为出发点和落脚点，积极回应国际社会特别是广大发展中国家加快疫后复苏的期待。全球安全倡议从全人类前途命运的角度出发，呼吁坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，强调人类是不可分割的安全共同体，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路。

安全是发展的前提，发展是安全的保障，两者相辅相成、辩证统一。作为中国向世界提供的国际公共产品，两大倡议顺应和平与发展的时代潮流，为国际社会应对刻不容缓的安全和发展难题提供了思想引领和行动指南，为各国促民生、谋发展提供了新支撑，为推动构建人类命运共同体阐明了现实路径。

两大倡议是中华文明和中国智慧的结晶

中华文明一直以其博大精深的包容性和绵延不绝的生命力著称于世。习近平主席指出，“中华文明经历了5000多年的历史变迁，但始终一脉相承，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”

全球发展倡议秉持以人民为中心的核心理念。早在两千多年前，《尚书》中就提出了“民惟邦本，本固邦宁”的民本观念，管仲认为“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，贾谊认为“民无不为本”。“大道之行，天下为公”更是代表了广大人民共享发展成果和机遇的大同理想。全球发展倡议紧紧抓住发展这个解决一切问题的总钥匙，将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标，与中华传统民本思想一脉相承。

全球安全倡议的最主要目标是维护世界和平安宁。习近平主席指出，“中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因。中国人民不接受‘国强必霸’的逻辑。”中华民族千百年来一直崇尚“以和为贵”，将“国虽大，好战必亡”作为治世箴言，“和而不同”“睦邻友邦”“天下大同”等理念世代相传，植根于中国人的精神中，体现在中国人的行动上，在中国历史上留下许多友好佳话。汉朝张骞、班超出使西域，大唐鉴真东渡、玄奘西游，明代郑和下西洋，与世界各国开展政治、经济和文化友好交流，从未开展侵略活动。

世界各国的社会制度、意识形态、历史文化、发展水平各不相同，有关安全、发展等方面的诉求自然会有分歧。两大倡议植根于中华文明肥沃丰厚的精神土壤，撷取中国智慧的精华，倡导和衷共济、和合共生，将有力指引国际社会共走和平发展大道，共谋合作共赢大计，共创团结进步的新局面。

两大倡议彰显中国胸怀天下的使命和担当

穷则独善其身，达则兼济天下。长期以来，作为负责任大国，中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为维护全球和平与安全作出了积极贡献，树立了大国典范。中国坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，成功打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，创造了人类减贫史上的奇迹。中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，始终坚定维护联合国宪章宗旨和原则，按照事情本身的是非曲直决定立场和政策，与国际社会合作应对各种传统和非传统安全挑战，为应对包括新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战作出中国贡献。

两大倡议植根于新中国独立自主的和平外交政策与实践，来源于独具中国特色的外交传统与智慧，是用马克思主义基本原理观察时代、解读时代、引领时代的产物，为推进全球治理体系改革和人类和平发展事业贡献了中国精神和时代精华，彰显了中华民族胸怀天下的情怀，展现了中国与国际社会同舟共济、携手共赢的责任担当。

大道至简，实干为要。中国将继续与各方携手，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，以中国智慧照亮人类发展前程，以中国实践推动全球共同发展，以中国方案书写大国使命担当，筑安全之基，谋发展之道，共同谱写人类命运共同体的新乐章。

（作者为国际问题学者）

(责编：崔译戈、杨牧)