人民网曼谷5月5日电 （记者孙广勇）5月4日下午，全泰中国学生学者联合会在线举行庆祝“五四”青年节座谈会，驻泰国使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢，以及20余位来自泰国各大学的中国留学生代表参加了座谈。

座谈会上，王欢老师为留学生代表们做了题为“五四运动与当代青年的使命和担当”的生动讲座。她讲述了“五四”运动的起源、当代青年的使命，特别是留学生在国家发展中的使命，强调使命和担当的有机联系，鼓励在泰留学生坚定理想信念、站稳人民立场、练就过硬本领，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程。

全泰中国学生学者联合会主席刘鑫等与会同学充满激情地畅谈“五四”运动的伟大意义，回应了青年人应有的时代担当。大家纷纷表示，青年是社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年，我们要心怀祖国和人民，勇当生力军。中泰友谊源远流长，“中泰一家亲”的传统友谊需要我们这些知晓泰国情况的青年人接力传承，发扬光大。我们在泰留学生定会担负时代使命，在担当中历练，在尽责中成长。以实现中华民族伟大复兴为己任，立大志、明大德、成大才、担大任，不断增强做中国人的志气、骨气、底气。

结合王欢老师的讲座，同学们表示，万丈高楼平地起，在追求梦想的道路上，我们要通过学习练就过硬本领。青年时期是学习的黄金期，我们要把学习作为首要任务，不断提升体能、技能和智能，通过学习使自己成为新知识、新观念和新思维的集成体。作为新时代的青年，要志存高远、忠于祖国，努力做新时代具有远大理想和坚定信念的爱国者。

冯俊英参赞作总结发言。她表示， 2022年，恰逢中国共青团成立100周年。在“五四”青年节之际，举办在泰留学人员座谈会非常有意义。在中华民族伟大复兴的历史进程中，相信留泰学子在青春无悔的人生航路上能做开拓者，在报国强国的接续奋斗中能做实干家，在促进中泰世代友好过程中能做民间使者，不负韶华，不负时代、不负人民，在青春的赛道上奋力跑出最好成绩。

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