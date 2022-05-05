中国银行约翰内斯堡分行向南非曼德拉基金会捐赠10万兰特用于灾后重建工作。中国银行约翰内斯堡分行供图。

人民网约翰内斯堡5月5日电 （刘畅）4月以来，南非夸祖鲁-纳塔尔省因连日强降雨引发洪水灾害，当地民众生命财产遭受重大损失。为响应南非政府和社会号召，中国银行约翰内斯堡分行向南非曼德拉基金会捐赠10万兰特用于灾后重建工作。曼德拉基金会首席执行官塞洛·哈唐，中国银行约翰内斯堡分行行长陈隆建等出席捐赠仪式。

在哈唐的陪同下，陈隆建一行参观了曼德拉历史图片展区、曼德拉档案室等，回顾了曼德拉为南非自由与和平所作贡献的历史。

陈隆建表示，中国银行约翰内斯堡分行在当地经营22年来，深耕金融服务的同时，秉承“融通世界，造福社会”的使命，始终不忘回馈社会，关注民生，重点帮贫扶困、防疫、环保、教育、公共安全等公益活动，以实际行动支持南非社会发展。

哈唐代表曼德拉基金会感谢中国银行约翰内斯堡分行的善举和对南非公益事业的支持，彰显了中国银行约翰内斯堡分行积极履行社会责任的良好品牌形象。该基金会表示会将收集到的所有物资用于此次受灾严重的地区，帮助当地民众克服困难，共渡难关。

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