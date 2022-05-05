新华社日内瓦5月4日电（记者刘曲）世界卫生组织4日表示，尽管南非和美国出现新的变异新冠病毒，但新冠疫苗在预防重症和死亡方面有显著效果，世卫组织仍建议公众及时接种疫苗。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，受奥密克戎亚型毒株的影响，美洲和非洲报告的病例在增加。南非继去年年底报告奥密克戎毒株后，现在又报告两个奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5，这成为南非病例激增的原因。

谭德塞表示，要确定这些新的亚型毒株造成的疾病是否比其他奥密克戎亚型毒株更严重，现在还为时过早。但早期数据表明，接种疫苗仍然在预防重症和死亡方面有保护作用。“保护人们的最佳方法仍然是接种疫苗，以及经过验证的公共卫生和社会措施。”

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗当天说，多个国家检测到奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5，研究人员已获得几百个基因测序。世卫组织正在对这两个新亚型毒株进行评估。她再次呼吁各国继续针对新冠病毒的监测和检测，以便世卫组织能够开展相关研究，并提出最佳建议。

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