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美联储宣布加息50个基点 6月起缩减资产负债表

2022年05月05日07:24 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月4日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会4日宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间。这是自2000年以来加息幅度首次达到50个基点，显示美联储收紧货币政策的紧迫性。

　　与此同时，美联储宣布将从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表，以配合加息举措，遏制飙升的通胀。

　　美联储决策机构联邦公开市场委员会4日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通货膨胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压力。俄乌冲突及其相关事件正在给通胀带来额外上行压力。委员会表示“高度关注通胀风险”。

　　美联储在另一份声明中宣布将从6月1日开始以“可预测的方式”缩减资产负债表。初始阶段美国国债的缩减规模将为每月300亿美元，3个月后每月减持规模将扩大至600亿美元；机构抵押贷款支持证券初始缩减规模将为175亿美元，3个月后每月减持规模将扩大至350亿美元。

　　美联储临时主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，目前劳动力市场极度紧张，通胀率太高，美联储正迅速采取行动使通胀回落。他说，委员会成员普遍认为，未来几次会议中应讨论进一步加息50个基点的议题。

　　当回答加速收紧货币政策是否会导致衰退风险的问题时，鲍威尔说，美国家庭和企业财务状况良好，劳动力市场强劲，经济有望实现“软着陆”。但他同时表示，实现“软着陆”将非常具有挑战性。

(责编：白宇、胡永秋)

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