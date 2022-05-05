常可潆 徐子雯

日前，据芬兰和瑞典两国政府披露的消息显示，两国可能同时提交加入北大西洋公约组织（简称北约）的申请，该申请最早将于5月中旬提交。俄乌冲突发生后，芬兰、瑞典打破以往拒不加入北约的常态，突然改变中立国立场，要求加入北约。北约秘书长斯托尔腾贝格马上对此表示欢迎。

两国或将加入

4月26日，芬兰外交部长哈维斯托公开表示：“瑞典已经决定提前他们自己的议会程序，如果他们做出决定，芬兰或在同一天或至少在同一周内做出决定。”

尽管还未正式提交申请，但芬兰已和北约开展合作。路透社4月25日报道，3艘北约军舰抵达芬兰港口城市图尔库，将与芬兰沿海舰队的两艘猎雷舰共同展开训练。芬兰国防部在声明中表示，此次训练将为芬兰加入北约快速反应部队做准备。

俄罗斯曾多次警告芬兰和瑞典，不要加入北约。当地时间4月27日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会议上发出警告称，如果有人想干涉俄乌局势并且还想进一步威胁俄罗斯的战略安全，俄罗斯将会对其进行闪电般的反击。4月14日，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，如果芬兰和瑞典加入北约，俄罗斯将被迫加强在波罗的海的防御以“恢复军事平衡”，包括部署核武器。

寻求安全保障

多年以来，芬兰和瑞典在军事上奉行不结盟政策，苏联解体后，北约多次拉拢两国入伙未果。但在俄乌冲突爆发之后，芬兰、瑞典加深了与北约的联系。两国领导人上月表示，俄罗斯对乌克兰发动的特别军事行动已经改变了欧洲的“整个安全格局”，并“极大地改变了北欧地区的思维方式”。

“芬兰、瑞典计划加入北约，主要是因为俄乌冲突的刺激。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报采访时表示。芬兰、瑞典这类没有核武器的国家试图寻求安全保障，北约集体防御条约对他们有吸引力。

国内民意的变化，则间接推动芬兰、瑞典加入北约。相关数据显示，4月的民意调查结果称，芬兰和瑞典民众对加入北约的支持率有所提升，多达68%的芬兰人赞成加入北约，是俄乌冲突开始前的两倍多；绝大多数瑞典人也支持加入北约。

扩张威胁全球

在美国主导下，冷战遗物北约自1999年以来先后五次东扩，边界向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边界。因此，俄罗斯始终将北约东扩视为俄方安全的威胁因素。专家分析认为，芬兰与俄罗斯之间有长约1300公里的边界线，是欧盟成员国中与俄边界线最长的国家，如果芬兰与瑞典加入北约，北约对俄罗斯的遏制面将进一步增大。

崔洪建说，芬兰、瑞典如果加入北约，将增强北约组织在情报收集、空中部队等方面的力量。然而，这也会导致北约和俄罗斯的关系进一步紧张，逼迫俄罗斯采取强硬应对措施。如果俄乌冲突持续升级，芬兰和瑞典国内反对的声音将会越来越小，两国加入北约的压力和动力会持续增强。但如果冲突出现了缓和，北约第六次扩张也可能出现变数。

“芬兰和瑞典加入北约对国际安全影响很大。”崔洪建分析，作为当今世界最大的军事集团，北约屡次东扩，使欧洲国家和俄罗斯之间的信任关系变得极其脆弱。欧洲国家和俄罗斯的不安全感都在不断加大，极易产生冲突，严重威胁全球安全。此外，受北约东扩影响，全球能源安全、粮食安全、供应链安全等非传统安全领域也会受到波及。

(责编：胡永秋、白宇)