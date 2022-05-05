本报记者 贾平凡

日前，美国国务院发布《2022年军控遵约报告》，指责中国未遵守暂停核试验、导弹防扩散承诺，并对中国履行《禁止生物武器公约》提出质疑。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，美国每年都炮制所谓的“军控遵约报告”，摆出一副裁判和法官的姿态，对他国军控和防扩散政策与实践指手画脚、说三道四，并将自身标榜为“模范”，自我粉饰，十分荒唐。

事实上，美国在军控与防扩散领域的遵约记录劣迹斑斑。退出《中导条约》《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》，在伊核问题上立场反反复复；向澳大利亚提供核潜艇技术、合作开发高超音速武器，向他国出售可携带核弹头的“战斧”巡航导弹，冲击国际核不扩散体系；独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，并在全球设立生物实验室、开展生物军事活动……无数事实证明，美国才是在全球军控与防扩散领域不断恶意犯规的“模范”。

污蔑中国 毫无真凭实据

“美国在其《2022年军控遵约报告》中，对中国的指责毫无根据，完全是无端猜测和‘莫须有’责难，甚至是‘有罪推定’。”中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长邹治波在接受本报记者采访时，从该报告中选取3个例子加以驳斥：一是美国对中国遵守“暂停核试验”承诺的怀疑，是对中国核试验场罗布泊是否进行违反了“零当量”试验活动的承诺进行怀疑，但没有提供任何证据。实际上，在像罗布泊这样常规核试验场进行任何当量的核试验，不仅“全面禁止核试验条约组织”的全球监测系统可以探测到，美国高精度的侦察卫星也能及时发现。但迄今，没有任何监测系统或侦察卫星发现中国违反承诺的证据。由此可见，美国的怀疑纯属子虚乌有；二是美国指责中国违反《导弹技术控制制度》（MTCR），猜测有中国背景的公司继续出口MTCR控制的与导弹计划有关的物项，但也没有提供任何证据；三是对中国违反《禁止生物武器公约》（BWC）的指责更为离谱，称美国没有足够信息确认中国销毁了生物武器，因而怀疑中国没有遵约，这完全是法理上的“有罪推定”，十分荒唐可笑。

“美国炮制的《2022年军控遵约报告》涉华论调毫不新鲜，依然是一副‘教师爷’的姿态。”中国现代国际关系研究院国际安全所执行所长刘冲对本报表示，美国无端指责中国军控遵约状况的做法非常霸道可笑。比如，中国一直按照“导弹及其技术控制制度”（MTCR）的规定，管理自己的导弹以及相关物件出口，理应成为该机制的成员国。但美国一方面长期阻挠中国加入MTCR，另一方面又抱怨没有足够信息了解到中国是否遵约。

“美方对中国的指责纯系捕风捉影、子虚乌有。”汪文斌说，中方一贯本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，始终坚持维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。近年来，中国积极参与《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》等审议进程，推动外空军控法律文书谈判，发布《全球数据安全倡议》，向联合国提交关于规范人工智能军事应用的立场文件，为加强和完善国际军控与防扩散体系、维护世界和平安全作出了重要贡献。

毫无根据地指责中国，美国意欲何为？邹治波认为，一是阻碍中国战略核力量发展；二是为了转移视线、减轻其违约压力，掩盖其严重违反国际军控条约和防扩散机制的劣行；三是服务于煽动集团政治、阵营对抗的目标。

转移矛盾 难掩自身劣迹

即使百般污蔑、抹黑中国，试图转移矛盾，但美国难掩自身的斑斑劣迹。

“美国在军控与防扩散领域的遵约记录是完全负面典型，严重破坏现行国际军控体制，严重违反防扩散机制。”邹治波表示，在破坏国家军控体制方面，美国接连退出了《中导条约》《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》；独家阻挡了《禁止生物武器公约》（BWC）核查议定书达成；还是唯一没有遵守《禁止化学武器公约》（CWC）而完成销毁库存化学武器的缔约国。在违反防扩散机制方面，美国2018年单方面退出伊核协议，致使伊核协议失效，而且美国在伊核问题上立场反复，致使现在维也纳的伊核谈判进展不顺；根据俄罗斯在乌克兰获得的证据，美国在乌克兰设立生物实验室，有违反BWC的重大嫌疑；美国主导建立美英澳三边安全倡议（AUKUS），并向澳大利亚这个无核武器国家提供武器级核材料，严重违反了核不扩散机制。

“在有关暂停核试验问题上，美国口口声声呼吁他国停止核试验，自己却不断进行临界核试验。这纯粹就是‘只许州官放火，不许百姓点灯’的霸权行径。”刘冲认为，美国的所作所为，严重破坏全球战略平衡与稳定，阻碍国际军控与裁军进程。美国不反躬自省，反而不断向其他国家泼脏水，实质是为自身摆脱条约义务制造借口、寻找替罪羊。

据美国自己公布的数据显示，美国在全球30个国家控制了336个生物实验室。这些实验室是所谓“生物协同计划”的一部分，隶属于美国国防部下属的国防威胁降低局，由五角大楼直接出资管控。

为破坏国际生物军控谈判和为自己进行生物实验大开方便之门，美国不惜逆时代潮流而动。“上世纪90年代末，在各方就《禁止生物武器公约》核查议定书基本达成一致之际，美国小布什政府发布了一个反对核查议定书的报告，给出3条理由：一是影响美国生物防御项目的合法性；二是可能泄露美国的先进技术；三是核查力度不足以阻止其他国家的生物武器研发进程。这些原因充分暴露了美国的双重标准和霸权主义。”刘冲介绍。

在军工复合体的操纵下，美国的全球军售逆势上涨。今年3月14日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的全球军售趋势报告显示，2017年至2021年5年时间里，尽管全球武器交易量较2012年至2016年相比下降4.6%，但同期美国武器出口却逆势增长14%，全球占比从32%上升到39%。

“美国是当下全球最大的军火出口国，其包括导弹和其他大规模杀伤性武器在内的武器出口，成为全球动荡和战乱的根源。而美国此前撤销其签署的《武器贸易公约》，已经证明：美国就是全球导弹武器扩散的罪魁祸首。”刘冲说。

近年来，美国军费屡创新高。当地时间3月16日，美国总统拜登签署2022财年联邦预算案，其中国防开支高达7820亿美元，比上一财年增长5.6%。3月28日，拜登政府向国会提交了包括国防预算在内的2023财年联邦政府预算草案。草案显示，2023财年美国国防预算总金额为8133亿美元，历史上首次突破8000亿美元大关。

军费高企的背后，是美国频繁开展对外军事干预。据美国《史密森学会杂志》统计，2001年以来，美国以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动足足覆盖了“这个星球上约40%的国家”。美国布朗大学“战争代价”项目数据显示，这些所谓“反恐”战争已经夺去超过80万人的生命，令超过3800万人流离失所，耗费超过8万亿美元。

加剧风险 危及世界和平

“美国要用多边主义约束别国，最好的办法是先用多边主义约束好自己。”联合国安理会前轮值主席马凯硕曾在接受加拿大《环球邮报》网站采访时表示。从《巴黎协定》到《中导条约》等一系列国际条约，从联合国教科文组织、人权理事会到世卫组织等一系列国际组织，国际社会可以看看近年来哪个国家最经常破坏、放弃或寻求退出多边协议。毫无疑问，美国这样的事情做得最多。

美国国会众议院军事委员会主席亚当·史密斯曾表示，美国一直寻求军事上的压倒性优势，不可能也不可取。这容易释放错误信号，让世界陷入新的冷战。

美国在全球军控与防扩散领域大搞“双重标准”，将对国际安全秩序和全球安全局势产生严重负面影响。

——国际军控进程将严重受阻。“军控与裁军是大国关系、国际局势的晴雨表。目前，美国不仅在军控和防扩散上挑起大国对立，更在战略和地缘安全上升级大国对抗，国际军控与裁军将不可避免地陷入困境。”邹治波分析。

——国际安全秩序将加速恶化。“近年来，美国在综合实力不断下降的情况下，为维持其世界霸主地位，祭出价值观大旗，以此拉西方盟友及伙伴打压不服从自己的国家。现在，美国更是以俄乌冲突为契机，打着‘民主对抗专制’的旗号推动阵营对抗，制造分裂。这种分裂气氛和对抗局面必将恶化全球安全环境。”邹治波表示，“美国带头破坏军控体制和防扩散机制，将使国际安全秩序遭到破坏而有失序的危险。”

“科技革命是一把双刃剑。新兴技术在给人类文明带来进步的同时，也为全球安全带来诸多新挑战。非传统安全风险逐步上升，国际社会的治理规则跟不上全球安全乱局常态化的局面。世界各国应加强合作，共同应对全球安全风险。”刘冲认为，作为一个负责任的大国，中国在国际安全治理领域，提出了全球安全倡议、新安全观和人类命运共同体理念，得到很多国家和国际组织的积极响应。中国言行一致，一贯主张和平解决国际争端，推动构建合作共赢的新型国际关系和普遍安全的人类命运共同体，坚持多边主义和共商共建共享原则，努力维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，致力于加强国际安全合作、完善全球安全治理体系、共同应对全球性挑战，为全球安全治理和世界和平发展贡献了智慧和力量。

(责编：胡永秋、白宇)