□ 严 瑜

国际货币基金组织（IMF）4月发布的最新一期《世界经济展望》预测，2022年全球经济将增长3.6%，较此前预测下调0.8个百分点。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，乌克兰危机是该组织下调今明两年全球经济增速预期的重要原因。

当前，乌克兰危机持续发酵，地缘政治因素不仅拖累世界经济复苏进程，还给多国民生带来严重冲击。在战火波及的欧洲，乌克兰危机导致能源、粮食价格飙升，通货膨胀严重，居民购买力大幅削弱，企业、民众叫苦不迭。

不仅是欧洲，整个国际社会都不得不为美西方等的对俄制裁埋单。世界银行最新一期《大宗商品市场展望》报告称，乌克兰危机给大宗商品市场造成重大冲击，全球贸易、生产和消费模式因此发生的变化，将使全球价格一直到2024年底都保持在历史高位。联合国秘书长古特雷斯近日表示，乌克兰危机导致粮食出口受限、供应链中断，“对发展中国家造成无声打击”，可能令17亿人口陷入贫困和饥饿，超过全球人口的1/5，“规模数十年未见”。

乌克兰危机外溢效应显现，与美国不断煽风点火密切相关。危机爆发后，美国不仅频频给乌克兰“递刀子”，提供各种军事援助，进一步加剧局势紧张程度，而且联合西方盟友对俄罗斯发起史上最严厉的经济和金融制裁，在孤立和消耗俄罗斯的同时，也重创制裁国特别是严重依赖俄罗斯能源、粮食等大宗商品的欧洲国家。更有甚者，美国及其盟友还施压其他国家选边站队，逼迫更多国家加入对俄制裁的行列，大有借乌克兰危机在全球掀起一场阵营对立“新冷战”的架势。

从“点火”、“拱火”，到“火上浇油”，再到“趁火打劫”，美国不负责任的行径，非但没有对乌克兰危机起到任何缓和作用，反而让危机变得更加复杂、严峻，更让世界多国被迫承受能源不足、粮食紧缺、物价上涨、工厂停产、出口受阻等一系列沉重代价。

美国自身也难逃反噬。今年3月，美国通胀数据再创40年新高。美国独立企业联合会最新调查显示，在高通胀情况下，大约40%的美国小企业打算将售价提高10%甚至更多，3月美国小企业信心指数也连续3个月出现下滑，降至疫情暴发以来最低水平。美国全国商业经济协会表示，乌克兰危机可能会打击全球包括美国的经济增长。

种种事实表明，实施全方位、无差别制裁，最终受罪的是全世界的老百姓。如果制裁进一步升级，还会导致全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，给本已困难的世界经济雪上加霜。

妥善处置乌克兰危机，是美国和西方国家应该承担的国际责任。任何国家都没有权利为了一己之私，把全世界都捆绑到这个问题上。

解决乌克兰危机，当务之急是推动当事方对话谈判，长远之道是摒弃冷战思维，真正构建平衡、有效、可持续的安全架构。让各国人民为美国的战略私利埋单，世界不答应。

(责编：胡永秋、白宇)