渠慎宁

未来产业是指引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业，具有高成长性、战略性、先导性等显著特征。近年来，新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术、生物技术、制造技术等蓬勃兴起。全球应对疫情、复苏经济的紧迫需求，又促使不同领域、不同方向的科技进步和产业变革进一步汇集。世界各国纷纷加速布局未来产业，加大创新投入，抢抓发展先机。

未来产业发展正呈现出以下新趋势：首先，发展方向将更加绿色化和多元化。为了应对新冠肺炎疫情、气候变化、能源危机等全球共同挑战，更多国家在数字领域重点瞄准人工智能、量子技术、区块链、网络安全和大数据等，在健康领域聚焦生物技术、数字医疗、制药技术等，在绿色低碳领域推广清洁能源、绿色交通等。2020年，已有近30个发达经济体将推动产业绿色化转型、加快绿色技术创新视为未来产业发展的重点，并在清洁能源、绿色交通、新能源汽车等领域加大资源投入。

其次，创新模式将更加数字化和开源化。疫情防控期间，远程办公、虚拟社交、在线会议等数字手段改变了传统研发合作、知识交流以及技术培训的组织形式，并正在重塑未来产业技术创新的路径。英国工商业联合会在2020年7月对375家英国创新技术公司的调查问卷发现，90%以上的公司已完全接受数字工具的使用，并希望将这种工作习惯保持下去。同时，全球大量开源科学平台相继涌现，科研成果的预先出版机制广为流行，不仅解决了学术论文正式发表周期较长的问题，还可广泛分享给业内其他机构，共同加速各国科学研发。据统计，2020年1月至5月，全球约有26%涉及新冠病毒的成果为预先出版，而2019年生物医药领域成果预先出版的比例仅为论文发表总量的3%。科学开放性还鼓励研究机构加强线上合作交流。

第三，各国政府更加重视发挥产业政策和创新政策作用。近年来，不少国家推出综合性战略，通过提供研发补贴、开展技术培训、培育企业家精神、发展科技服务业、保护知识产权、鼓励研发合作等多样化的政策手段，进一步激发未来产业的创新动力，推动解决科技成果转化障碍。此外，由于未来产业存在高度不确定性，在前沿技术产业化的过程中，技术路线、主要用途、领先企业都可能出现新的变化，一些国家也特别提出，将加大对跨学科研究团队的支持，尽可能创造出更多样、更新颖的未来产业技术。

前瞻布局未来产业，用明天的科技锻造后天的产业，对培育发展新动能、优化产业结构、增创发展新优势等具有重要意义。中国“十四五”规划纲要提出：“在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业”。加快推进战略性新兴产业、未来产业，在全球竞争格局中走出中国特色的未来产业发展之路，必将赢得更大的发展主动权。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)