当地时间3日，欧洲议会全会在位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会总部举行，爱尔兰籍的欧洲议会议员克莱尔·戴利在会议间歇接受了总台记者的专访。戴利表示，美国在乌克兰问题上不断火上浇油，其目的是削弱俄罗斯，并从中牟利，而欧洲会为此付出沉重的代价。

戴利表示，当前俄乌冲突持续，仍然看不到和平的曙光，关键原因在于“美国并不希望俄乌达成和平协议”。

欧洲议会议员 克莱尔·戴利：美国国防部长此前公开传递出的信息，无异于是说美国不要和平，希望冲突继续，这样才能够削弱俄罗斯。正是美国在火上浇油，从（俄乌冲突）中找到了为美国液化天然气打开市场的机遇，美国的军工行业也迎来了好日子，因为如果没有敌对的话，军工行业就无法发展壮大。

欧盟想与俄能源“脱钩”恐损害自身经济

继美国对俄罗斯实施能源制裁之后，欧盟内部也在不断协调立场，以期早日在能源领域与俄罗斯“脱钩”。

但戴利认为，对于在石油和天然气等能源方面高度依赖俄罗斯的欧洲国家而言，此举只会对自身经济造成严重损害，而美国则可以从中获益。

欧洲议会议员 克莱尔·戴利：美国的相关行业巨头也没有独立于俄罗斯的石油和天然气之外，所以美国是不会放弃购买（俄罗斯能源）的，而且与此同时，美国国内相关行业还希望德国等国的整个行业都破产，德国领导层似乎对此还没有异议，但美国人会继续与俄罗斯做生意。美国人会说，我们必须这样做，这是我们的工作，这关乎我们的经济，我们没有选择。

欧洲民众被“洗脑” 被“蒙蔽”

戴利还对欧洲民众在乌克兰问题上不能获得全面、客观和真实的信息感到担忧。

欧洲议会议员 克莱尔·戴利：在我看来，很多欧洲人确实是处于一种困惑的状态，他们并不清楚真的发生了什么，他们非常不愿意看到乌克兰遭到破坏，但却不断被“洗脑” ，认为需要向乌克兰输送更多武器，需要（对俄罗斯施加）更多制裁。但他们却无法得知最为关键的信息，那就是这样做会造成什么样的后果，冲突什么时候因为制裁停止过。

(责编：胡永秋、白宇)