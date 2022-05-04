新华社联合国5月3日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵3日呼吁最大会费国带头履行好对联合国的财政义务。

戴兵在第76届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）第二次续会上表示，解决流动性困难不能治标不治本，更不应给会员国特别是发展中国家增加额外财政负担。多年来，最大会费国并没有带头履行好对联合国的财政义务，这对其他国家很不公平。

他说，有关改革举措应严格遵守《联合国宪章》精神，坚持会员国主导原则，不断加强财务纪律并提高全面预算绩效。关于建设和平融资问题，联合国应不断创新伙伴关系，拓展建设和平融资渠道，厘清现有建设和平授权安排，避免给会员国增加不必要的财政压力，并切实按照联合国财务规定制定建和工作所需预算。

戴兵表示，财政是联合国治理的基础和重要支柱。中方一贯主张联大五委按照实事求是、科学合理的原则，认真审议并按时批准维和预算，为维和行动履行授权提供必要资源。维和预算资金规模巨大，中方支持审计委员充分发挥外部审计监督职能，提出宝贵建议，优化预算管理。

关于新财年的维和预算，戴兵说，新财年拟议维和预算有较大幅度增长，中方对此表示关切，应全面看待并仔细审议。中方支持联合国尽快向出兵/出警国履行补偿款义务。

戴兵说，中方积极履行财政责任，近期已经向联合国缴纳逾2亿美元会费。中方呼吁全体会员国特别是有支付能力的国家，及时、足额缴纳各项会费摊款，尽快补足未缴款项，用实际行动支持联合国在全球治理体系中发挥核心作用。

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