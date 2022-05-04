新华社华盛顿5月3日电（记者许缘）美国贸易代表办公室3日宣布，四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。

美国贸易代表办公室当天发表声明说，将告知那些受益于对华加征关税的美国国内行业代表相关关税可能取消。行业代表可分别在7月5日和8月22日之前向该办公室申请维持加征的关税。该办公室将依据申请对相关关税进行复审，复审期间将维持这些关税。

美国贸易代表戴琪2日在出席活动时表示，美国政府将采取一切政策手段以抑制物价飙升，暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。

所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。这一调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有强烈的单边主义色彩。依据所谓“301调查”，美国先后自2018年7月和8月起分两批对从中国进口的商品加征25%关税。

美国对华加征关税措施遭到美商界和消费者强烈反对。由于通货膨胀压力陡增，近期美国国内有关减免对华加征关税的呼声再起。美国总统国家安全事务副助理达利普·辛格日前表示，美国对华加征的部分关税“缺乏战略目的”。联邦政府可降低对自行车、服装等中国输美商品加征的关税，以帮助抑制物价上涨。

美国财政部长耶伦近日也表示，美国政府正在仔细研究对华贸易战略，取消对中国输美商品加征的关税是“值得考虑的”。

中国商务部新闻发言人此前表示，美方单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。在当前通胀持续走高、全球经济复苏面临挑战的形势下，希望美方从中美两国消费者和生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，推动双边经贸关系早日回到正常轨道。

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