“疫情孤儿”现象，只是美国政府日益增多的人权欠债的一个缩影。今天的世界，谁还把美国视为“人权的灯塔”、效仿的榜样？

美国媒体日前报道，新冠肺炎疫情已导致超过20万美国儿童失去父母或主要看护者，成为“疫情孤儿”。这些孤儿还面临药物滥用、失学、贫困等风险。然而，美国媒体指出，这一最需要得到帮助的弱势群体，并没有被美国政府“当作紧迫的问题”。事实再次表明，经常以人权为借口对他国指手画脚的美国，在尊重和保障本国民众人权方面正在欠下更多债务。

“疫情孤儿”数量庞大，是美国政府面对疫情考验“不及格”的结果。迄今，美国新冠肺炎死亡病例已逼近100万例，许多家庭支离破碎。据统计，在美国18岁以下的孤儿中，每12名孤儿中就有1名“疫情孤儿”。《纽约城》电子报调查显示，纽约市每200名孩子中就有一个“疫情孤儿”。然而，面对这些令人伤心的数字，美国政府与联邦法官仍在角力“口罩令”，新的防疫措施拨款也因国会党派纷争而无法到位。美国政府卫生官员指出，如果资金不到位，美国将难以跟上病毒演变的速度，人们的健康、经济和心态将受到更大威胁。

“疫情孤儿”处境悲惨，反映出美国政府对弱势群体基本人权的漠视。美国《大西洋月刊》不久前发表题为《被遗忘的疫情孤儿》的报道指出，幼年失去父母可能是人生经历中最灰暗无助的时刻。相关报道显示，有的医务人员因抗疫去世后儿女无人照料，有的单亲母亲病故后孩子被迫流落街头。美国政府缺乏针对性救助措施，招致广泛批评。美国纽约州立大学石溪分校社会流行病学家雷切尔·基德曼指出，美国政府在面对本世纪最大规模的孤儿事件时行动迟缓，联邦政府没有为孤儿群体提供长期生存所需的资金和抚养安排。全球受新冠肺炎影响儿童研究小组主管苏珊·希利斯认为，“疫情孤儿”的心理问题可能会伴随终身，需要大量的公共资源等来治疗心理创伤。但目前美国政府连起码的物资保障都难以兑现，更遑论关照其心理问题。

“疫情孤儿”呈现明显的种族差异，放大了美国社会存在的系统性种族歧视问题。美国学者研究发现，少数族裔人口占美国总人口的39%，少数族裔“疫情孤儿”却占65%。平均每753个白人孩子有一个成为“疫情孤儿”，与此对应的是拉美裔平均每412个孩子有一个成为“疫情孤儿”，非洲裔310个，土著印第安人168个。美国布鲁金斯学会高级研究员拉肖恩·雷指出，系统性种族主义在美国并不是过去时，它继续在社会中蔓延，并渗透到日常生活的方方面面。

正视民众疾苦，给予弱势群体特别的关爱，是一国政府负责任的表现。然而，就在美国“疫情孤儿”引起舆论广泛关注之时，美国政府不思采取补救措施，切实解决本国民众关心的问题，却故伎重演，再次发表所谓的国别人权报告，对全球198个国家和地区的人权状况说三道四，却唯独漏掉了美国自己。德国《青年世界报》刊文指出，美国每年发布报告评判其他国家人权状况，但自身人权状况却不断恶化，“双重道德标准贯穿报告始末”。

将人权政治化，搞双重标准，企图转移本国民众对政府的不满，完全是一种拙劣的表演，根本掩盖不了美国人权状况日益恶化的现实。“疫情孤儿”现象，只是美国政府日益增多的人权欠债的一个缩影。今天的世界，谁还把美国视为“人权的灯塔”、效仿的榜样？

《 人民日报 》（ 2022年05月04日 03 版）

(责编：白宇、胡永秋)