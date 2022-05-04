新华社北京5月3日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京3日签署法令，对部分国家和国际组织的不友好行为采取报复性特别经济措施。乌通社3日援引乌克兰总统泽连斯基的话报道，只有在获得国际安全保障以及俄罗斯对安全保障认可的前提下，乌人民通过全民公投，乌克兰才能寻求中立地位。

——俄罗斯总统普京3日签署法令，对部分国家和国际组织的不友好行为采取报复性特别经济措施。法令禁止俄联邦政府机构等部门、俄联邦管辖范围内的组织和个人与俄方报复性特别经济措施涉及的外国法人和个人履行合同、义务或金融交易。该法令指示俄联邦政府10天内确定措施涉及的人员，交易活动的标准和明细清单。

——乌通社3日援引乌克兰总统泽连斯基的话报道，只有在获得国际安全保障以及俄罗斯对安全保障认可的前提下，乌人民通过全民公投，乌克兰才能寻求中立地位。

——俄新社3日援引俄国防部消息报道，乌方军事力量“亚速营”和乌克兰军队利用在马里乌波尔市亚速钢铁厂开启的“静默模式”占据射击阵地。俄军和顿涅茨克的武装力量当天对其进行了炮击和空袭。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日通报说，俄军使用“缟玛瑙”高精度导弹打击了乌南部敖德萨地区一处用于运输外国武器装备的军用机场的物流后勤中心，存放有“旗手-TB2”无人机的机库以及来自美国和欧洲国家的武器弹药被摧毁。自特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军的146架飞机，112架直升机，696架无人机，286套防空导弹系统，2783辆坦克和其他装甲车，316台多管火箭炮，1255门野战火炮和迫击炮及2590辆特种军用车辆。

——乌通社3日援引乌政府数字报道，在乌俄冲突的前六周，乌克兰经济损失超过5000亿美元。长期看，损失可能会上升至1万亿美元。2022年，乌国内生产总值可能下降30%至50%。

——乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫2日说，目前乌方兵源充足，不需要采取下一阶段的军事动员。

——俄罗斯国防部2日说，应土方要求，俄罗斯国防部长绍伊古当天与土耳其国防部长阿卡尔通电话，双方就乌克兰当前局势，包括人道主义问题进行了讨论。

——乌克兰最高拉达（议会）3日在社交媒体发文说，当天英国首相约翰逊以视频形式在最高拉达发表演讲时表示，英国计划向乌提供价值3亿英镑的新军事援助，包括反舰导弹、雷达和无人机等装备。

——德国总理朔尔茨3日同来访的芬兰总理马林、瑞典首相安德松共同出席记者会。马林和安德松表示，俄乌冲突极大改变了芬兰和瑞典的安全环境，因此两国正在把是否加入北约放入可选项。朔尔茨表示，德国将支持芬兰和瑞典加入北约。（参与记者：李铭、李东旭、黄河、华迪、李超）

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