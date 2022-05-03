本报记者 孙广勇

“习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中提出全球安全倡议，为世界实现长治久安贡献了中国智慧，将引领世界实现和平与发展。”博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理素拉杰·沙田泰日前在接受本报记者采访时说。

“全球安全倡议强调人类是不可分割的安全共同体，回应了国际社会维护世界和平安宁的迫切需要，展现了习近平主席对世界安全与稳定、合作与发展的深刻思考。”素拉杰表示，世界各国要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，“只有坚持多边合作，尊重国际法，才能真正解决问题”。

“世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，国家间有相同之处也有不同的地方。为了和平与发展，各国应该思考如何求同存异，更好地携手合作。”素拉杰说。

习近平主席强调“亚洲好世界才能更好”，素拉杰对此十分赞赏。他表示，亚洲地区总体保持稳定，经济持续增长，亚洲国家应相互学习借鉴，共同应对挑战。“共赢合作是亚洲发展的必由之路，亚洲各国应和平共处，推动共建‘一带一路’和各领域合作，形成更加开放的大市场，促进地区的发展与繁荣。”素拉杰说。

中国在自身发展取得巨大成就的同时，为促进亚洲和全球的共同发展发挥重要作用。素拉杰表示，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等倡议的提出意义重大。“这些倡议和举措彰显了中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的本色，将为后疫情时代全球经济复苏发挥重要作用。”

素拉杰表示，即使在新冠肺炎疫情期间，共建“一带一路”的步伐也未停止，中老铁路的开通运营为地区国家发展注入动力，“中国正在以自身的努力促进亚洲和世界的发展”。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年05月03日 03 版）

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