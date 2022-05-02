新华社北京5月2日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯媒体5月2日报道，4月30日和5月1日有126名平民离开马里乌波尔亚速钢铁厂及周边地区。同一天，乌克兰总统办公室主任叶尔马克说，乌克兰将为收复全部领土而战。

——俄罗斯塔斯社5月2日援引俄国防部消息说，4月30日和5月1日两天，共有126名平民从乌克兰东南部马里乌波尔市的亚速钢铁厂及周边地区撤出。撤离人员均获得了住宿、食物和必要的医疗救助。部分撤离人员决定前往乌克兰政府控制区，其所搭乘的车队正前往扎波罗热市。俄军将确保车队安全。

——乌克兰总统办公室主任叶尔马克2日说，在与俄罗斯的谈判中，独立、主权和领土完整是乌方不准备妥协的根本性问题。乌克兰将继续战斗，为收复乌克兰全部领土而战。

——乌军总参谋部2日在社交媒体上说，俄军继续在乌东部展开进攻。目前，俄军正积极准备对北顿涅茨克和斯拉维扬斯克发动大规模进攻。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日通报说，俄空天军打击了扎波罗热州的目标，摧毁26辆装甲车，消灭约160名乌军。俄炮兵部队打击了26个指挥所、78处据点、359个兵力和装备集中地、67个炮兵阵地、6个弹药库，消灭约280名乌军。自特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军的146架飞机，112架直升机，683架无人机，281套防空导弹系统，2756辆坦克和其他装甲车，316台多管火箭炮，1234门野战火炮和迫击炮及2563辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社2日援引乌总统泽连斯基的话报道说，由于俄乌冲突，乌克兰目前所有港口都已关闭。如果俄方不解除对乌港口封锁，乌克兰将无法将粮食运送到欧洲和其他地区，世界粮食安全将出现“悲剧”。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫4月30日说，根据掌握的信息，乌政府使用公路和铁路向罗马尼亚运送大量的谷物、油料作物和畜产品等。截至4月30日已供应近2000万吨农产品。

——匈牙利政府国际事务发言人科瓦奇·佐尔坦5月2日重申，匈政府不支持禁运俄罗斯的石油和天然气。匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊1日表示，匈绝不能支持“惩罚自己的制裁措施”。他指出，欧盟制裁将使匈牙利无法进口俄石油和天然气。为此，匈牙利将不得不以更高的价格采购能源，政府将无法确保燃油限价措施及匈经济正常运转。（参与记者：黄河、李铭、李东旭、陈浩）

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