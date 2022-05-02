中新网5月2日电 综合报道，当地时间5月1日，乌克兰总统官方账号发布消息称，泽连斯基在基辅会见到访的美国会众议院议长佩洛西。这是继4月24日美国国务卿布林肯和防长奥斯汀之后，乌克兰接待的又一位“重量级”美国政客。

佩洛西是俄乌冲突爆发以来访乌的最高级美国政要。美国有线电视新闻网(CNN)认为，此次访问标志着美国最高领导层对支持乌克兰的重大承诺。佩洛西也在基辅表示，“我们的承诺是与你同在，直至战斗结束”。

佩洛西突访乌克兰：美国坚定地与乌克兰站在一起

作为俄乌冲突爆发以来访问乌克兰级别最高的美国官员，佩洛西此次行程并没有提前公开。

双方会面之后，乌克兰总统官方账号才发布视频：画面中，泽连斯基在武装护卫的陪同下走出总统办公室，身着亮蓝色西装的佩洛西则率团从基辅的街道上迎面走近。

佩洛西表示，“代表团前往基辅是为了向全世界传递一个准确无误的信息——美国坚定地与乌克兰站在一起”。并承诺“在战斗结束之前一直陪伴在你们(乌克兰)身边”。

泽连斯基则回应称，“美国是大力支持乌克兰的领导者”，对佩洛西发出的支持信号表示感谢。

据悉，佩洛西是俄乌冲突爆发以来访乌的最高级美国政要。在美国总统继任顺序中，众议院议长排在副总统之后。美国有线电视新闻网(CNN)称，此次访问标志着美国最高领导层对支持乌克兰的重大承诺。

值得注意的是，泽连斯基还授予佩洛西“奥尔加公主勋章”，这是乌克兰的一种公民奖章。此次授予佩洛西，是为了表彰她对加强乌美合作和“支持主权、独立和民主的乌克兰”作出的“重大个人贡献”。

高官密集出访，美国传递什么信号？

佩洛西访乌前不久，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀曾于4月24日到访乌克兰首都基辅。这是俄罗斯发起特别军事行动两个月来，美国政府首次正式派高官访问乌克兰。

此访之后，美国国务院25日发布声明公开一系列援乌措施，包括提供外交支持、资金援助以及出售军火等。声明显示，美国将向乌克兰和中东欧及巴尔干地区15个北约盟友和伙伴国家提供总额超过7.13亿美元的军事援助资金。其中，乌克兰将获得逾3.22亿美元，用于增强该国作战能力。

而据美国媒体报道，美国近期援乌动作还包括——美国国会众议院4月28日以压倒性投票通过了对乌军事援助租借法案，以更快地向乌克兰提供军事援助。法案在1941年由时任美国总统罗斯福签署成立，意指帮助盟军对纳粹德国。

美国现阶段向乌提供军事装备需要进行一系列行政程序，路透社认为，法案将容许美国立即向乌克兰提供军备，只附带在未来某个时间付款的技术性要求，“实际上赠予基辅政府”。

同一日，美国总统拜登还要求国会批准新一轮总值330亿美元援乌拨款。其中逾200亿美元用于武器弹药等军事援助，85亿美元用作直接经济援助，另有30亿美元则为人道援助资金。佩洛西29日就援助方案说：“这是历史性的，我们希望尽快通过这个法案。”

对此，俄罗斯克里姆林宫发言人批评西方国家意图向乌克兰提供重型武器，将威胁欧洲安全。俄外长拉夫罗夫4月30日在接受媒体采访时表示，“基辅政权的西方支持者们的好战言论和煽动性行动”阻碍了谈判，使谈判进程复杂化，“只有基辅政权遵循乌克兰人民而非‘远程顾问’的利益时，(俄乌)才有可能达成协议”。

(责编：白宇、胡永秋)