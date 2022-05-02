新华社伊斯兰堡5月1日电（记者姜江 王欢）巴基斯坦国民议会（议会下院）新任议长阿什拉夫1日赴中国驻巴基斯坦使馆，吊唁卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件中遇难的中方人员。

阿什拉夫表示，巴国民议会强烈谴责这一惨无人道的恐怖主义行径。他代表巴基斯坦国民议会和巴基斯坦人民向中国人民致以深切慰问，巴基斯坦人民的心和中国人民一样沉重。

阿什拉夫说，巴中关系是国与国关系的典范，中国朋友不远千里来巴开展合作，为巴中友谊作出重要贡献，是巴基斯坦人民十分尊敬的客人。恐怖主义是全人类公敌，巴方也深受其害。巴方将继续坚决打击恐怖主义，全力缉拿此次恐怖袭击事件的凶手，加强对中国朋友的安全保护，绝不允许此类事件破坏巴中友谊。

中国驻巴使馆临时代办庞春雪感谢阿什拉夫专程前来慰问，表示中方强烈谴责这一恐怖主义行径。中方已要求巴方彻查此事，缉拿凶手，依法严惩，并敦促巴方升级安保措施，进一步强化对在巴中方人员、项目、机构的安保工作。中方将同巴方一道，打击恐怖主义，推动中巴关系深入发展。

巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车4月26日在校内遭遇恐怖袭击，3名中方教师遇难，1名中方教师受伤，多名巴方人员伤亡。连日来，巴总统阿尔维、总理夏巴兹·谢里夫等巴各政党政要及各界友人专程赴中国驻巴使馆吊唁，向遇难者表达深切哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚慰问，并强烈谴责这一恐怖主义行径。

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