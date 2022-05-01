人民网伦敦4月29日电 （许立群、周卓斌）近日，“中国快线”上海—利物浦直航海运航线周年庆祝活动在英国利物浦港举行。

作为连接上海与利物浦直航海运航线，“中国快线”于2021年4月首次开通，由英国全海航运公司运营。在疫情以来全球供应链受冲击的背景下，该航线的开通为英国从中国进口货物提供便捷物流。运营方介绍，自开通以来，从上海和宁波等中国港口启航的货轮不再中途停靠而是直达利物浦，有效缩短了运输时间。目前，“中国快线”已从临时航线变为长期固定航线。

中国驻英国大使郑泽光、经营利物浦港的英国皮尔港口集团首席执行官韦里蒂耶罗、英国全海航运公司经理赖特、“利物浦中国合作组织”主席格罗弗分别致辞。中国驻曼彻斯特总领事郑曦原、利物浦港所在地塞夫顿市长卡拉格等中英各界人士出席活动。

郑泽光强调，“中国快线”的快速成长契合了新冠肺炎疫情之下中英贸易的需要，印证了两国贸易的潜力和韧性。中英建立大使级外交关系50年来，两国货物贸易额由3亿多美元增至2021年的超过1000亿美元，中国已连续7个季度成为英国最大货物进口来源国。中方愿与利物浦市共享机遇、共促合作，推动中英关系健康稳定发展。

郑泽光表示，利物浦历史上与中国就有海运和贸易联系。近年来，随着中国经济快速发展和上海—利物浦姐妹城市关系的建立，利物浦与中国在贸易、投资、文化、教育、体育等领域交流与合作日益密切，利物浦作为重要海运中心对促进中英贸易的作用更加凸显。

韦里蒂耶罗表示，过去五年，途经利物浦港的中国货物价值增长了两倍多，2021年货物价值达10亿美元。利物浦港见证了英中货物贸易的快速增长，并从中获得巨大发展机遇。皮尔港口集团正在加快智能港口建设，愿同中国扩大互利合作。

赖特介绍了“中国快线”运营一年来有关情况，表示由于实行直航直达，从上海、宁波、深圳等港口到利物浦的航程大为缩短，在国际航运中优势明显。

格罗弗表示，“利物浦中国合作组织” 自成立以来，积极推动利物浦市和上海等中国城市加强互利合作，取得良好效果。

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