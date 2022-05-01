人民网曼谷4月30日电 （记者孙广勇）“五一”国际劳动节到来之际，中铁十局驻泰在建各项目在欢度节日的同时，仍旧组织各施工班组进行连续突击作业，争取在重要时间节点完成生产任务，为项目后续施工奠定坚实基础。

泰国反贪局新建办公楼项目是中铁十局在泰国承建的单体面积最大的超高层建筑，建筑高度最高处137米，项目总建筑面积为近10万平方米。项目施工技术难度较大，支撑体系较为复杂，主楼筏板大体积混凝土单次浇筑量大。施工人员强化安全、质量管控，从管理策划、专项方案、质量标准等各方面进行全方位把控。截止目前，桩基、钢板桩已施工完成，基础承台完成80%，主楼筏板全部完成。

另一个项目是位于曼谷丁丹区的高层住宅，主要施工内容包括32层公寓楼1栋，4栋裙楼，主楼建筑高度为105米，建筑面积约5万平方米，工期为660天。2019年以来，中铁十局城建公司已经在当地承建13个重点工程，包括学校、居民住宅楼等，都是与百姓息息相关的民生项目，为曼谷城市建设、经济和社会发展贡献了积极力量。

帕府政府新建办公楼工程位于帕府省，主要包括市政府办公楼1幢、新建礼堂、自助餐厅和商店各1所，以及项目区域内的配套公共设施。这个项目是中铁十局城建公司在泰国承建的最北端的一个项目，距离曼谷近600公里。

此外，在距离曼谷近900公里的位于泰国南部的普吉府，中铁十局城建公司承担了普吉皇家大学、 普吉电力局、普吉岛别墅三个项目，总建筑面积约6万平方米。

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