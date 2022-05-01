新华社英国利物浦4月30日电 综述：海运直达服务为中英贸易“保驾护航”

新华社记者黄泽民

4月26日，英国利物浦港一片繁忙景象，吊机和地面车辆正合作装卸集装箱。英国全海航运公司“中国快线”运输的货物是这里的“常客”。过些天这家公司从宁波出发的“英伦先锋”号货船即将首次归港。

据全海航运介绍，“中国快线”作为连接上海与利物浦的海上直达货运航线，于2021年4月首次开通。目前该航线上来往中英间的货船每10天一班，能够在30天内从上海和宁波等中国港口运载1500个至1700个集装箱直达利物浦港，中途不停靠。这一定期直达服务提升了两国间货物海运效率，大大缩短了运输时间。

在26日举行的“中国快线”上海-利物浦直航周年庆典上，中国驻英国大使郑泽光对“中国快线”成功开通一周年表示祝贺，对支持中英关系健康发展的两国各界朋友表示感谢。他指出，“中国快线”从一年前的短期临时安排变为长期固定航线，它的快速成长契合了新冠疫情下中英贸易的需要，印证了两国贸易的潜力和韧性。

谈及开设“中国快线”的初衷，全海航运公司经理达伦·赖特告诉新华社记者，由于新冠疫情的影响，公司客户想从中国运输更多货物到英国，却遭遇了困难。起初全海航运只是临时租了三艘货船以期解决问题，结果市场反应好得出乎意料，短时间内船上空位被一抢而空。定期运营这条航线的想法应运而生。

赖特表示，这条航线受欢迎的原因包括它耗时短、船上空位供应有保障、直达航线较少受全球港口拥堵影响等。航线开通以来，已运输超过6万个集装箱出入英国，支持了200多家当地企业。目前，全海航运计划与更多中国港口加强联系，并且希望将发船间隔缩短至一周左右。

利物浦是英国重要的海运中心和工业制造中心，在中英交往中一直扮演着举足轻重的角色。“利物浦中国伙伴”组织主席保罗·格罗弗在庆典上致辞表示，利物浦有着欧洲最古老的华人社区之一。他们与当地华人社区的友好关系不断增进，新冠疫情期间还接收到了来自中国伙伴的帮助。期待与中国方面有更多的贸易和人员往来。

郑泽光表示，利物浦历史上与中国就有海运和贸易联系。近年来，随着中国经济快速发展和上海-利物浦姐妹城市关系的建立，利物浦与中国在贸易、投资、文化、教育、体育等领域交流与合作日益密切，利物浦作为重要海运中心对促进中英贸易的作用更加凸显。

负责利物浦港运营管理的英国皮尔港口集团首席执行官克劳迪奥·韦里蒂耶罗在庆典上致辞表示，许多英国客户受益于直达航线。该集团将加大仓储和物流方面投资，确保货物能快速抵达目标市场。与利物浦的有关合作将为英中贸易发展提供更多机遇。

韦里蒂耶罗在致辞中说，过去五年，途经利物浦港的中国货物价值增长了两倍多，2021年货物价值达10亿美元。利物浦港见证了两国货物贸易的快速增长，并从中获得巨大发展机遇。该集团正在加快智能港口建设，愿同中国扩大互利合作。

近年来，中英贸易发展保持了良好态势。2021年，双边货物贸易额突破1000亿美元，中国是英国第三大贸易伙伴和第一大货物进口来源国。

郑泽光表示，中英建立大使级外交关系50年来，两国贸易额从3亿美元增加到千亿美元。中英经贸关系的本质是互利共赢。特别是近年来，来自中国的高性价比商品支持了英国的抗疫，有助于英国人民抑制物价上涨压力；而来自英国的产品有助于满足中国庞大消费市场的多元需求。他强调，中国愿与利物浦市共享机遇、共促合作，以此推动中英关系健康稳定发展。

赖特告诉新华社记者，随着英中贸易联系不断加深，中国航线也将越来越受欢迎。中国企业大规模生产着高质量产品，这是世界上其他国家难以实现的。英国消费者购物需求强劲，英中贸易必将不断增长，这是“完美的伙伴关系”。

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