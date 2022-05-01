新华社华沙4月30日电 综述：中欧班列入欧门户见证中欧经贸飞跃发展

新华社记者张章 陈浩 陈琛

波兰和匈牙利是中欧班列进入欧盟的重要门户。近年来，在两个名不见经传的边境小镇马拉舍维奇和扎霍尼的见证下，中欧班列作为“一带一路”互联互通重要载体，维护着国际产业链和供应链的稳定通畅，也铸就了沿线国家互利共赢的桥梁纽带。

波兰地处欧洲东西交会处，多条国际铁路线穿行其中。从19世纪起，马拉舍维奇因处于铁路沿线而逐步发展成波兰最大的铁路转运港。主营中欧运输服务的波兰瑞亚物流公司近来正着手在马拉舍维奇开设办公室，旨在承接中欧班列相关业务。

“马拉舍维奇从一开始就是中欧班列最重要的过境点，波兰正在投资改造和兴建相关基础设施，巩固和发展其在中欧铁路运输中的关键角色。”瑞亚物流公司总经理莫伟杰（帕维尔·莫斯卡拉）日前告诉新华社记者。

尽管受疫情影响，中欧班列2021年全年开行1.5万列、发送货物146万标箱，同比分别增长22%和29%。

持续高速发展导致入欧北线不时出现拥堵，提升南线作用成为中欧班列未来重点发展方向之一。位于匈牙利东北部的扎霍尼地理位置优越，100公里半径内可抵达5个国家，是中欧班列南线进入欧盟的重要口岸。

匈牙利MAV-REC铁路工程有限公司总经理乔莫什·诺贝特亲历了扎霍尼的发展变化。“2017年7月，来自中国的第一列集装箱班列抵达扎霍尼。”“与2017年仅处理50个集装箱相比，2021年我们成功处理了7000个集装箱的转运。”

中欧班列的发展历程是中欧经贸合作不断深化的缩影。2021年，中欧货物贸易额创历史新高；今年前两个月，中国与欧盟贸易总值为8746.4亿元，增长12.4%，占中国外贸总值的14.1%，欧盟反超东盟重新成为中国第一大贸易伙伴。

莫伟杰认为，中欧班列在中欧经贸发展中扮演了不可替代的角色，同时中欧班列的成长也得益于中欧经贸合作的持续深化。中欧经贸发展潜力大，合作前景广阔，未来将继续推动中欧班列的发展。

鉴于中欧经贸发展对物流业的需求，MAV-REC公司与扎霍尼港公司和中欧商贸物流合作园区组成联合体，共同在扎霍尼推进“中欧物流工业园”项目建设。该项目计划在扎霍尼建立一个创新物流、铁路和货运中心，大幅提升中欧班列运量及效率。

乔莫什说，中欧经贸发展让扎霍尼成为中欧供应链上的重要节点。中欧班列明显带动了当地经济，物流公司和运营商现在比以前更加关注扎霍尼，也有越来越多的中国公司正考虑在匈牙利投资并在此建立欧洲基地。

虽然不少行业受到疫情和俄乌冲突等因素影响表现低迷，但深耕物流行业多年的莫伟杰看好中欧班列前景，对“一带一路”建设和中欧合作充满信心。“尽管面对错综复杂的国际形势，我相信中欧班列今年仍将实现增长。”

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