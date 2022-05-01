新华社华盛顿4月29日电 综述：美各界人士呼吁减免对华加征关税以缓解通胀压力

新华社记者许缘 邓仙来 熊茂伶

近日，美国国内有关减免对华加征关税的呼声再起。业内人士认为，在高通货膨胀环境下，维持对华加征的关税将推动物价上涨，不利于美国经济复苏。

美中贸易全国委员会27日发布声明说，对从中国进口的商品加征关税是对美国消费者和企业征收的不必要税收，取消加征的关税将降低消费品价格，在高通胀背景下，每年可为每个家庭节省数百美元。

美国总统国家安全事务副助理达利普·辛格日前出席布雷顿森林委员会主办的活动时表示，美国对华加征的部分关税“缺乏战略目的”。目前美国通胀压力持续攀升，联邦政府可降低对自行车、服装等中国输美商品加征的关税，以帮助抑制物价上涨。

美国商会负责国际政策的高级副总裁约翰·墨菲日前撰文指出，美国经济增长面临日益增加的压力，包括通胀飙升、劳动力严重短缺和供应链挑战。虽然解决这些问题没有“灵丹妙药”，但减免进口关税可以起到一定积极作用。

文章认为，削减进口关税不仅可以抵消美国家庭正在承受的“惩罚性”生活成本上涨，而且还有助于提高美国制造商竞争力。

面对国内减免对华加征关税的声音，白宫新闻秘书普萨基25日在例行记者会上表示，拜登政府正仔细研究前总统特朗普政府对中国输美商品加征关税对通胀的影响。普萨基没有透露短期内削减对华加征关税的可能性，但表示高通胀“当然是我们考虑的问题”。

美国财政部长耶伦22日接受彭博电视台采访时表示，美国政府正在仔细研究对华贸易战略，取消对中国输美商品加征的关税是“值得考虑的”。

去年下半年以来，美国通胀压力不断累积。美国劳工部数据显示，今年3月份美国消费者价格指数同比上涨8.5%，刷新1981年12月以来峰值。

民意调查显示，随着能源、食品和其他必需品价格不断上涨，美国民众对拜登政府的不满情绪日益增加，导致拜登支持率下降，也让民主党人面临在11月国会中期选举中失去多数席位的风险。

彼得森国际经济研究所近日在一份政策简报中指出，美国政策制定者忽略了贸易自由化对缓解通胀的作用。该研究所建议，美国需制定将整体进口关税水平下调2个百分点的政策目标。

根据彼得森研究所的测算，降低关税能够抑制物价上涨。如果美国整体进口关税降低2个百分点，通胀有望随之下降1.3个百分点。以2021年数据为例，美政府如果取消对华加征的关税，当年能够为美国企业和消费者节省810亿美元成本，相当于将美国整体进口关税降低2.9个百分点。

该简报的作者之一、彼得森研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔表示，对进口商品加征关税将提高进口商品价格，而美国家庭消费者和企业将为增加的成本埋单。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯认为，上述估算甚至“过于保守”。他指出，降低关税将促进生产商之间的竞争，从而进一步推动整体价格下降。

赫夫鲍尔日前接受新华社记者专访时指出，拜登政府应该认真考虑降低关税的问题，因为高通胀是政府的“政治负债”，而推行降低关税等贸易自由化措施能一定程度上降低物价，对抑制通胀有明显效果。

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