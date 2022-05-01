新华社罗马4月29日电 专访：欧洲为俄乌冲突付出沉重代价——访意大利前经济发展部副部长杰拉奇

新华社记者贺飞 陈占杰

意大利前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇日前在接受新华社记者采访时表示，北约在美国主导下不断向东扩张是造成俄乌冲突的根源之一，这场战事将给欧洲经济带来沉重打击。

北约是对抗苏联的军事联盟，随着苏联解体和冷战结束，不少人质疑北约继续存在的必要性，北约也曾在20世纪90年代承诺“一英寸都不会向东扩张”。然而在美国主导下，北约自1999年以来五次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，紧邻俄罗斯的乌克兰也成为其拉拢对象。

杰拉奇指出，对俄罗斯来说，北约一再东扩无疑是背信毁约的行为，并对俄国家安全构成威胁。“所以俄总统普京曾反复说，北约这种行为不可接受，北约已经越过了‘红线’”。

“每个国家都有自己的‘红线’，俄罗斯的‘红线’就是北约逼近其边境。”他说。

杰拉奇表示，俄乌冲突某种意义上是美国在欧洲进行的一场代理人战争，但战争的代价却主要由欧洲承受。

他说，西方对俄罗斯实施了多轮制裁，但这些制裁措施实质上在伤害欧洲，而美国付出的成本是最低的。“美国迅速结束这场冲突的动机并不存在，因为欧洲人付出的代价最多。”

欧盟统计局的数据显示，2021年，欧盟和俄罗斯双边贸易额达2575亿欧元。杰拉奇认为，俄乌冲突使欧洲经济遭受严重打击，从而使欧洲衰弱。从中长期来看，如果失去俄罗斯这个贸易伙伴，欧洲将遭受更大的损失。

杰拉奇说，欧洲能源价格去年已经大幅飙升，而俄乌冲突让这一趋势雪上加霜。“我们对（俄罗斯）能源产品实施制裁，认为这能损害俄罗斯经济。然而，制裁措施将对欧盟经济造成更大的伤害”。意大利、德国和一些东欧国家将受到较大影响。

“制裁从来都不起作用。”杰拉奇呼吁欧盟与俄罗斯持续展开对话。

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