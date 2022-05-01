新华社达卡4月29日电（记者刘春涛）中铁国际集团有限公司（中铁国际）日前与孟加拉国主管部门签署孟加拉国国家数字联通项目合同。

中国驻孟加拉国大使馆经商参赞刘振华27日在孟加拉国首都达卡出席签约仪式。他表示，项目实现“数字孟加拉”与“数字丝绸之路”的有效对接，希望双方通过此次合作，借助信息通信技术推动孟加拉国在信息基础设施、产业、贸易、金融等各领域的全方位发展，缩小“数字鸿沟”，加快经济发展，增进人民福祉。

孟加拉国信息通信技术部高级常秘基奥在签约仪式上高度肯定中铁国际在孟加拉国政府基础网络三期项目中的履约能力，希望中铁国际全力推进新项目建设。

中铁国际总经理郭炜通过视频连线参加签约仪式。他表示，孟加拉国政府选择中铁国际，是对企业能力的高度认可，企业将精益求精，再创精品工程。

据了解，孟加拉国国家数字联通项目是“数字孟加拉”重要组成部分。项目建成后将改善政府机构办公效率、培养信息通信技术人才、提升公众数字素养，推动信息通信技术与民生深度结合，让广大普通民众受益，带动孟加拉国社会经济发展。

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