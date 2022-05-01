新华社联合国4月29日电 题：困顿中更须坚定维护以联合国为核心的国际体系

新华社记者王建刚

近日，联合国秘书长古特雷斯先后访问俄罗斯和乌克兰，为结束俄乌冲突展开积极外交斡旋，在关键时刻向国际社会通过外交和对话途径化解冲突注入新的动力。

联合国70多年的历史和实践证明，作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，联合国是实践多边主义的最佳场所，是国际社会集体应对各种威胁和挑战的有效平台，困顿中更须坚定维护以联合国为核心的国际体系。

众擎易举，独木难支。现代国际关系中的多边主义，发端于人类为解决共同问题的探索。二战结束后，随着联合国等国际组织蓬勃发展，以多边合作方式来维护和平、推动发展、应对共同挑战逐渐成为国际社会共识。在这一共识下，经济全球化快速推进，国际贸易迅猛发展，各国相互联系和依存大大加深。

当前，世界正面临百年未有之大变局。地区热点问题此起彼伏，传统和非传统安全威胁相互交织，百年变局与新冠疫情叠加冲击，对各国安全和发展构成严峻挑战。美国执意奉行单边主义、霸权主义，大搞强权政治，通过不正当方式损害他国安全和发展利益，挑起新冷战和地缘政治竞争，严重破坏国际秩序和全球战略稳定。

面对复杂严峻形势，国际社会需要践行真正的多边主义，反对搞集团政治和小圈子；需要加强团结合作，反对搞对抗施压；需要平等互信，反对搞强权霸凌。只有把握好正确的方向，国际社会才能携手并肩，共同建设更加繁荣稳定、公平公正的世界。

“乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。”长期以来，中国始终高举多边主义旗帜，中国领导人在国际舞台上郑重发出“维护多边主义”的时代强音，深刻指出“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体”。

中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，坚定维护联合国权威和地位，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。事实证明，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。从“一带一路”倡议到全球发展倡议，再到全球安全倡议，中国提供了一个又一个国际公共产品，促进世界互联互通，助力全球合作发展，为世界和平稳定注入更多信心动力。

历史经验一再证明，重视发挥联合国的核心作用，世界就会变得安宁。如果听凭个别国家各行其是，我行我素，另搞一套，联合国这座多边主义摩天大厦的根基将遭到不断侵蚀。在以联合国为核心的国际体系面临严峻挑战之际，各国须牢记联合国宪章的宗旨与原则，顾全大局，通过外交与对话化解分歧，在联合国的统一协调下，共护世界和平，共促全球发展。

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