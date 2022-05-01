新华社利雅得4月29日电（记者胡冠 王海洲）土耳其总统埃尔多安29日结束对沙特阿拉伯为期两天的正式访问。埃尔多安在访问期间表示，土耳其与沙特致力于开启两国关系新时代。

据沙特媒体报道，埃尔多安28日晚抵达沙特海滨城市吉达开始对该国进行正式访问，这是埃尔多安5年来首次访沙。访问期间，埃尔多安会见了沙特国王萨勒曼、王储穆罕默德，双方就推进两国关系在各领域发展以及共同关心的国际和地区问题交换了意见。

埃尔多安29日在社交媒体发文说，土耳其和沙特之间有着历史、文化和人文纽带，双方致力于加强在政治、军事、经济等领域的关系，并为开启两国关系的新时代而努力。他表示，两国重视海湾地区的安全与稳定，反对一切形式的恐怖主义。

沙特与土耳其关系因2018年沙特记者卡舒吉在土耳其伊斯坦布尔遇害事件而受到影响。2020年11月，埃尔多安与萨勒曼通电话，双方就进一步发展双边关系等达成共识，土沙关系开始回暖。今年4月，土耳其法院决定将卡舒吉遇害案移交沙特司法当局处理。

(责编：苏缨翔、燕勐)