新华社罗马4月29日电（记者贺飞）意大利国际政治研究所俄罗斯、高加索和中亚中心研究员埃莱奥诺拉·塔富罗日前接受新华社记者线上采访时表示，意大利希望在乌克兰危机中同俄罗斯保持开放的对话渠道，并在未来欧盟和俄罗斯关系中发挥关键斡旋作用。

“近年来，欧盟和俄罗斯的关系非常困难、复杂。”塔富罗说，双方经济上联系密切，几乎已形成相互依赖，但与此同时，双方政治关系非常紧张。她指出，俄乌冲突爆发以来，欧盟已对俄实施多轮制裁，而部分欧盟国家对俄罗斯能源的深度依赖让情况变得更加复杂。

塔富罗表示，意俄关系传统上相对亲近。一直以来意大利都在欧俄之间发挥着沟通桥梁作用，其中经济考量是主要因素。而俄乌冲突使得意大利发挥桥梁作用面临更大挑战。

“意大利作为欧盟的一员，要支持欧盟成员国共同做出的所有决定。与此同时，意大利还希望同俄罗斯保持开放的对话渠道，”塔富罗说，“虽然这对于意大利而言会越发困难，但却是必要的。”

她说，意大利和德国是俄罗斯天然气主要进口国，意大利40%的天然气供应来自俄罗斯，从整体能源结构看比德国更依赖天然气。短期内，意大利对俄天然气的需求情况不太可能改变。

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