人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

意专家：意大利应继续做欧俄间的沟通桥梁

2022年05月01日09:29 | 来源：新华网
小字号

新华社罗马4月29日电（记者贺飞）意大利国际政治研究所俄罗斯、高加索和中亚中心研究员埃莱奥诺拉·塔富罗日前接受新华社记者线上采访时表示，意大利希望在乌克兰危机中同俄罗斯保持开放的对话渠道，并在未来欧盟和俄罗斯关系中发挥关键斡旋作用。

“近年来，欧盟和俄罗斯的关系非常困难、复杂。”塔富罗说，双方经济上联系密切，几乎已形成相互依赖，但与此同时，双方政治关系非常紧张。她指出，俄乌冲突爆发以来，欧盟已对俄实施多轮制裁，而部分欧盟国家对俄罗斯能源的深度依赖让情况变得更加复杂。

塔富罗表示，意俄关系传统上相对亲近。一直以来意大利都在欧俄之间发挥着沟通桥梁作用，其中经济考量是主要因素。而俄乌冲突使得意大利发挥桥梁作用面临更大挑战。

“意大利作为欧盟的一员，要支持欧盟成员国共同做出的所有决定。与此同时，意大利还希望同俄罗斯保持开放的对话渠道，”塔富罗说，“虽然这对于意大利而言会越发困难，但却是必要的。”

她说，意大利和德国是俄罗斯天然气主要进口国，意大利40%的天然气供应来自俄罗斯，从整体能源结构看比德国更依赖天然气。短期内，意大利对俄天然气的需求情况不太可能改变。

(责编：苏缨翔、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部