新华社科伦坡4月30日电 通讯：一定要让斯里兰卡人喝上甘甜的放心水

新华社记者车宏亮 唐璐

五年多前，一批中国建设者一头扎进斯里兰卡首都科伦坡几十公里外的山区，辛勤耕耘；如今，承载当地村民期盼的阿塔纳水厂已初具规模，让当地民众喝上甘甜放心水的愿望，一天天地接近实现。

这座水厂周围村庄众多，当地村民饮水主要靠浅水井，水质无法保证，村民肾病等疾病高发。中国建设者的到来，让村民们非常欣喜。

来自中国机械设备工程股份有限公司的杨威是北京人，今年43岁，从2017年2月水厂项目开工起，他一直担任项目执行经理。

斯里兰卡气候炎热，刚到项目上时，杨威无法适应当地气候和生活环境，陆续得过登革热和甲型肝炎，还因急性阑尾炎接受手术，但他觉得这是中国建设者融入海外工作必须要经历的考验。

身体上的困难还容易克服，但常年无法陪伴家人，家中老人生病不能照顾，孩子的学习和成长过程不能参与，这些人生中无法弥补的遗憾，难免对他造成触动。尽管如此，杨威仍没有丝毫动摇。

杨威说，阿塔纳水厂承载着太多人的希望，不仅有水厂建成后将受益的当地居民，还有跟他一起拼搏的中方团队。团队里既有快退休的老员工，也有“90后”，他们把自己的宝贵时光和汗水抛洒在这里，除了作为“一带一路”建设者心中的那份荣誉感和责任感，也有对他这个团队带头人的信任，他没有理由不带领大家把工作做好，将项目执行好。

阿塔纳水厂由中国机械设备工程股份有限公司承建，是斯里兰卡政府重点支持的民生项目，也是斯迄今最大的单体水厂项目，项目供水覆盖约400平方公里，建成后将使60万人受益。

近年来，斯里兰卡遭遇连环恐怖袭击、新冠疫情、严重经济困难等问题，从而导致水厂项目进度滞后，这让杨威很揪心。一方面，当地居民一直期盼早日喝上水厂提供的好水，另一方面，中方员工也盼着项目完工后与家人团聚。因此，尽管困难重重，他们仍在争取今年年底前完工。

目前，水厂项目的净水设施各单体主体结构全部完成，正进行设备安装调试；取水泵房正进行主体结构施工；管道铺设接近完成，五座水塔和一座高位水池的施工接近尾声。

杨威说，在海外做工程，要充分预计到各种困难，项目部为此建立科学完备的应急体系，从各种规章制度、应急预案，到人员培训，做到有备无患。遇到困难要依靠团队，现在这个团队有着坚定的毅力，以及同困难作斗争的勇气。公司总部对海外工作人员从待遇到生活各方面的关怀，也让他们能更加全身心地投入到工作中。

项目部的安全负责人李鹏说，去年7月，项目部曾面临严峻的防疫压力，全员隔离，大家饮食都成问题，项目部挑出已接种疫苗的志愿者为大家送餐。“那段日子压力很大，吃不下睡不着。不过经过这件事，我们也积累了宝贵的防疫经验。人员安全是重中之重，现在施工已进入最后阶段，更是不能有丝毫松懈。”

阿塔纳水厂斯方总工程师佩雷拉说，中国建设者来斯里兰卡帮助建设水厂，造福当地人民，他和自己的亲朋好友对此都很感激。

当地村民萨米娜就住在水厂附近的村庄。她说，中方人员在建水厂的同时，还给村民修路，为村民捐赠物资，向附近学校赠送文具、书籍。水厂的建设还提供了不少工作岗位，包括她自己在内的不少村民都受雇到水厂工作，薪水不错。她相信，水厂建成后，村民的生活会更加幸福。

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