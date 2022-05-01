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南非宋庆龄基金会捐助当地弱势儿童

2022年05月01日09:27 | 来源：新华网
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新华社开普敦4月29日电（记者吕天然）南非宋庆龄基金会成员29日来到位于开普敦的“SOS儿童村”，为生活在这里的弱势儿童捐赠过冬衣物和食品等物资，帮助他们健康成长。

当天，生活在儿童村的孩子们参加了捐赠活动，他们热情鼓掌感谢基金会的善举，还跟着基金会成员学起了简单的中文。

负责这次捐赠活动的儿童村筹款员卡尔森在活动后告诉新华社记者，儿童村共有约80名孩子，他们中有些是孤儿，有的人没有良好的成长环境，甚至受到虐待。儿童村为孩子们配备了社工照顾起居，确保他们正常上学。基金会此次捐赠的衣服、鞋子、食物和玩具对每名儿童都很有帮助。

基金会会长陈清在捐赠活动中祝福孩子们健康快乐成长。她告诉新华社记者，基金会资金来自华侨华人成员和热心人士捐赠。这已是他们第三次向这所儿童村提供捐赠。去年南非疫情较严重时基金会应儿童村请求捐赠了钱款，这次基金会又根据儿童村需求准备了崭新的冬衣。基金会成立以来有很多善举，“希望通过慈善行动展示南非华侨华人回馈当地社会的意愿”。

南非宋庆龄基金会是上海宋庆龄基金会于2009年在非洲设立的慈善机构，旨在促进南非华侨华人积极参与非洲妇女儿童慈善事业，回馈当地社会，进一步提高华侨华人形象。新冠疫情前基金会平均每年针对弱势儿童、学校举办约5场捐赠活动，还为开普敦一所孤儿院援建了包含宿舍等功能的“中国馆”。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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