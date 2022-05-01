新华社伦敦4月29日电（记者郭爽）英国卫生安全局4月29日发布公报说，英国不明病因儿童肝炎病例增至145例，目前仍在调查这一疾病异常增加的多种可能原因。

英国卫生安全局说，过去4天，英国新增34例在儿童群体中发生的不明病因肝炎病例，累计病例数达到145例。其中10名患者接受了肝脏移植，截至目前没有患者死亡。

根据公报，这类病例主要出现在5岁以下儿童群体中，患病初期表现为腹泻、恶心等肠胃炎症状，随后出现黄疸。已报告病例中尚未检测到常见的引起传染性肝炎的甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒。

研究结果表明，儿童肝炎病例增加可能与腺病毒感染有关。由于这些儿童肝炎病例的症状并非腺病毒感染典型症状，专家仍在调查其他可能原因，如新冠病毒感染或环境因素等。

英国卫生安全局同时表示，目前还在调查不明病因儿童肝炎病例增加是否由于防疫措施使儿童在新冠大流行期间暴露于病毒的机会减少，因而对病毒易感性增加，以及是否因为腺病毒基因组发生变化等。作为调查的一部分，少数10岁以上儿童目前也在接受调查。

英国诺丁汉大学病毒学教授威尔·欧文表示，腺病毒感染是一种可能性，但尚未得到证实。全球文献中很少有腺病毒感染与免疫力正常的儿童或成人肝炎相关的病例报告，因此“如果确实发现腺病毒感染与这种疾病暴发有关，则需要解释为什么腺病毒感染的自然历史在2022年发生了如此巨大的变化”。

除英国外，美国、西班牙、爱尔兰等国也于近期报告了在儿童群体中发现不明病因肝炎病例。

(责编：苏缨翔、燕勐)