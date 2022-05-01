新华社日内瓦4月29日电 专访：中国经济基本面长期向好——访瑞士银行家曼加涅洛

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

瑞士银行家菲奥伦佐·曼加涅洛日前接受新华社记者书面专访时表示，中国经济基本面长期向好，发展有韧性，潜力大、后劲足。

英国《金融时报》日前报道，多家国际投行正在上海推进雄心勃勃的业务扩张计划，其策略不会因当前的新冠疫情防控措施而改变。曼加涅洛对此表示，中国仍是全球最具韧性的经济体之一，经济运行的整体效率显著提高，内需体系的完整性和外需的支撑性有所增强，有承受下行压力和风险的能力和条件，有在宏观经济层面稳定市场的信心，未来增长潜力仍强于其他大多数主要经济体。

他认为，从经济增长、国际收支和财政收支等方面看，尽管目前中国经济运行下行压力加大，但基础依然稳固；从固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值等指标看，支撑中国经济增长的主要因素恢复好于预期。

曼加涅洛说，中国不断改善投资环境，投资自由化便利化水平大幅提升。近年来，中国颁布了《外商投资法》及其实施条例，建立健全了外商投资企业投诉工作机制和外商投资服务体系。这些政策措施保护了境外投资者的合法权益，鼓励境外投资者进入中国市场。中国的市场准入空间也越来越宽，制造业基本全面取消了限制。

他还说，中国正在大力投资大型基础设施，建设安全高效的物流体系和庞大的交通运输系统。物流基础设施是中国在全球产业链中形成竞争优势的重要支柱，将极大地促进经济发展。

曼加涅洛认为，新能源、轨道交通、智能制造、机器人、芯片、精密仪器高端制造等领域将是中国未来发展的重点，也是值得投资者关注的领域。

曼加涅洛表示，中国政府稳定且高效，这是解决一些经济问题的关键因素。譬如，中国推行的“共同富裕”政策致力于解决收入差距扩大问题，有利于培育具有较强消费能力的中等收入群体，这将为中国经济提供光明的前景，使其成为全球的关键市场。

曼加涅洛表示，中国是世界第二大经济体，全球货物贸易第一大国，是全球价值链中的重要一环，中国经济的稳定对全球投资者来说非常重要。

他认为，中国将继续推进全球化和区域经济一体化,《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等协定以及“一带一路”倡议都是助推世界经济复苏的强大引擎。

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