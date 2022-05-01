新华社北京4月30日电 世界乒乓球职业大联盟（WTT）30日消息，国际乒联执行委员会批准了世界排名工作组制定的最新提议。为降低新冠疫情对赛事的影响，2020年推出的“初始积分”将会被删除。

基本上，球员的世界排名将由过去12个月内取得的八站最高积分之和组成。这种基于客观成绩的算法，被广泛应用于确定国际乒联和WTT系列赛事的入围选手和种子选手。

国际乒联于2020年实施了过渡阶段措施，以使世界排名适应新的WTT赛事结构。因此引入了“初始积分”，即在八站最高积分之和的基础上增加了固定数量的积分，初始值为2020年12月球员总积分的80%。

由于新冠疫情和赛事组织的困难，“初始积分”实施了较长时间，并以较慢的速度递减。截至2022年1月，这一比例已降至20%。

2021和2022年的赛事为球员们充分提供了获得排名积分的机会。取消“初始积分”可以让在近期比赛中表现出色的球员提高排名，并进入更高级别的赛事。

考虑到出行参加比赛的困难，以及顶级赛事的数量有限，国际乒联决定延长2021高级别赛事的积分有效期，有效期最早将于2023年第一周截止。世界排名工作组将在2023年1月1日之前通过决议确定最终期限。

此外，国际乒联限制可计入成年组排名的青少年赛事数量。总体看来，青少年球员在今年和去年参加的赛事数量多于成年球员，因此最多只有四项青少年赛事可计入成年组的排名。世界排名工作组将在2023年1月1日（或之前）对此进行审核。

WTT表示，以上变化将从2022年第18周的国际乒联世界排名开始生效。

(责编：苏缨翔、燕勐)