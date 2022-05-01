新华社北京4月30日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和爱尔兰学术机构的两位专家日前接受新华社记者采访时，严词批评日本福岛第一核电站核污水排放计划，称这一做法极其不负责任，是一场破坏全球海洋生态、威胁全人类健康的灾难。

俄罗斯自然科学院院士弗拉基米尔·库兹涅佐夫对新华社记者说，日本计划将核污水排入海洋的做法极度不负责任，将严重损害全球海洋环境安全、国际公共卫生体系和周边国家人民的根本利益。

库兹涅佐夫曾任苏联国家原子能监督机构下辖核与辐射安全监察局局长。他认为，核污水中的放射物只能被部分过滤，过滤后的水中依旧含有极其危险的放射性核素氚，它会导致人体基因突变，还会引发肿瘤。

他解释，许多鱼类途经福岛第一核电站附近海域洄游，这些鱼会通过食物链在体内积累来自核污水的氚和其他高浓度放射性核素。随核污水排入大海的氚会扩散到整个海洋，这将影响海中的鱼类资源、无脊椎动物和其他海洋动物群。

曾在切尔诺贝利核电站工作过的库兹涅佐夫确信，东京电力公司远未穷尽所有方法来安全处置福岛第一核电站的核污水。他认为，可将该核电站的部分核污水运送到相距10余公里、在2011年“3·11”大地震中没有发生大事故的福岛第二核电站内，并用现有技术使核污水中的氚蒸发并转化为固态物质，再将其储存在经过改造的核电站设施内。这样做费用更少，并且安全稳健。

库兹涅佐夫最后表示，无论是日本国内还是其邻国对日本核污水排海计划提出批评或抗议均完全合理，有必要设法迫使日本就核污水问题作出更明智的决定，有必要召开国际会议讨论所有相关问题，以使日方最终放弃核污水排海。

爱尔兰都柏林大学食品与生物系统工程教授孙大文日前对新华社记者说，日本单方面推动核污水排海计划无疑是一场破坏全球海洋生态、威胁全人类健康的灾难。

他说，太平洋不是日本的“排污场”，海洋生态更是一个牵一发而动全身的有机整体。须知这些所谓“达标”的核污水中依然含有多种难以去除且长期稳定存在的放射性元素。当前，科学界就放射性元素在生物体内的累积效应及其对生物遗传物质的损伤早有明确共识。核污水一旦入海，将在洋流作用下，对全球海洋生态造成前所未有的破坏。

他说，一些浮游生物、贝类及小型鱼类将率先富集放射性核素，并最终导致这些放射性物质富集到食物链顶端。此外，一些明确致癌的危险放射性核素，如锶90，甚至能长期存在于骨骼中，“这些危害最终将祸及我们每个人的餐桌安全，严重威胁全人类健康”。

孙大文强调，日本作为《联合国海洋法公约》的缔约国，理应正面回应各国关切，切实履行国际义务，停止一切有悖全人类安全的不当行为。若日方仍旧一意孤行，势必受到国际社会追责。（参与记者：华迪、张琪）

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