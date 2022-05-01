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马耳他举行“世界太极日”接力快闪活动

2022年05月01日09:14 | 来源：新华网
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新华社瓦莱塔4月30日电（记者陈文仙）马耳他30日举行“世界太极日”接力快闪活动，数十名太极爱好者参加活动，大秀太极魅力。

本次快闪活动由马耳他中国文化中心、马耳他旅游局等合作举办，当天上午在马首都瓦莱塔的上巴拉卡花园开始，随后在姆迪纳古城、哈扎伊姆神庙、大力水手村，以及位于戈佐岛的奇塔代拉城堡等马耳他名胜景点进行。太极爱好者展示了八段锦、太极刀、太极剑、太极扇等，吸引众多游客驻足观看，赢得阵阵掌声，很多人现场模仿表演者的一招一式。

67岁的马耳他人穆拉在活动现场接受新华社记者采访时说，他妻子练习太极两年，参加了当天的接力快闪活动。穆拉说，练习太极有利于身心健康，增强身体平衡，特别适合老年人练习。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙表示，当天的活动旨在与马耳他民众分享天人合一、和谐包容的太极内涵，提倡健康和平衡的生活方式，同时也是中马文化和旅游交流的一个创新尝试。自2007年以来，中国文化中心积极推广太极，开展太极培训，举办“世界太极日”活动，加强与当地武术机构的合作与交流，越来越多的马耳他民众爱上了太极。

从1999年起，每年4月的最后一个星期六，世界各地的太极爱好者都会举办活动，表演太极，切磋技艺，庆祝“世界太极日”。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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