据新华社万象4月30日电 （记者章建华）中老应对气候变化南南合作万象赛色塔低碳示范区揭牌暨新能源车项目交付仪式29日以视频方式举行，标志着示范区建设进入了新阶段，为中老应对气候变化合作揭开新篇章。

中国生态环境部副部长赵英民致辞表示，依托赛色塔综合开发区，开展低碳示范区建设，是落实关于构建中老命运共同体行动计划的重要举措，体现了两国环境部门的务实和担当。中方愿与老方继续携手，进一步加强生态环境保护和应对气候变化领域合作，推动绿色低碳可持续发展，切实造福两国人民，为构建中老命运共同体、推动人类进步事业作出更大贡献。

老挝自然资源与环境部副部长赛纳昆致辞时表示，赛色塔低碳示范区项目是应对气候变化双边合作的典范，是两国相互帮助、相互支持共同履行国际公约缔约国义务的体现。

当天，中方正式向老方交付包括12辆新能源客车、8辆新能源卡车、8辆新能源环境执法车在内的援助低碳示范区第二批物资。此前，中方援助首批物资已于2021年8月运抵万象，并于同年11月完成安装。至此，中老双方共同签署的《关于合作建设万象赛色塔低碳示范区的谅解备忘录》提出的全部物资援助已得到全部落实。

《 人民日报 》（ 2022年05月01日 03 版）

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