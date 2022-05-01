人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国主题花车亮相荷兰花车巡游

本报记者  张朋辉
2022年05月01日04:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着一辆辆花团锦簇的花车缓缓启动，荷兰花车巡游活动近日在荷兰小城诺德维克市拉开帷幕。荷兰海牙中国文化中心策划的“春艺2022·虎年中国风主题花车”，在数十辆花车组成的巡游队伍中精彩亮相。

　　花车巡游是荷兰的非物质文化遗产。今年的花车巡游活动以“欢庆回忆”为主题，行程约40公里，途经多个城镇，持续近一周时间。受新冠肺炎疫情影响，花车巡游活动已暂停两年。今年活动重启，受到当地民众的广泛关注。

　　中方主题花车包括两组，用约两万枝鲜花精心装饰。第一组以虎为核心元素，取其正义、勇猛、威严的寓意；第二组载有中荷建交50周年标识，象征中国的灯笼和象征荷兰的风车通过一座花桥连接，寓意加深中荷文化交流。

　　中方已多次受邀参加荷兰花车巡游。诺德维克市市长温迪·韦克雷表示，中方主题花车为荷兰花车巡游增添光彩，已经成为该活动的重要组成部分。中国驻荷兰大使谈践表示，在中荷建交50周年之际，希望通过参加花车巡游进一步推动中荷民间交往，促进两国民心相通。

　　荷兰花车巡游活动组委会主席威廉·海姆斯凯克说，花车巡游活动已成为荷中两国文化交流的重要平台之一。中方主题花车典雅别致，展现了中国文化的深厚内涵，受到荷兰民众喜爱。

　　格罗宁根市市民埃里克专程赶到诺德维克市参观花车巡游，在中国主题花车前拍摄了很多照片，“中国主题花车向荷兰民众展示了中华文化的独特魅力，给我留下了深刻印象。希望今后会有更多类似文化活动，进一步增进两国民众相互了解”。

　　（本报海牙电）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月01日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部