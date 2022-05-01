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巴基斯坦总统吊唁在巴遭恐袭遇难中方人员

2022年05月01日04:41 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡4月30日电（记者蒋超　王欢）巴基斯坦总统阿尔维4月30日赴中国驻巴基斯坦使馆，吊唁卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件中遇难的中方人员。

　　阿尔维说，谨代表巴基斯坦人民向中方遇难者表示最深切的哀悼，向中国国家领导人、中国共产党和中国人民致以最诚挚的慰问，并强烈谴责这一恐怖主义行径。

　　阿尔维表示，汉语教学是促进巴中两国民心相通的桥梁，3名遇难教师是巴中文化交流的友好使者。中方教师的不幸离世既令巴方痛失亲人，也令巴方深感愧疚。恐怖分子发动袭击的目的是破坏巴中友谊、破坏中巴经济走廊建设。巴基斯坦的发展和走廊建设离不开中国铁杆兄弟的支持，巴方将尽全力打击恐怖主义，确保在巴中国公民和机构安全，挫败一切破坏巴中关系的图谋。

　　中国驻巴使馆临时代办庞春雪感谢阿尔维专程前来慰问，表示中方强烈谴责这一恐怖主义行径，已要求巴方彻查真相，严惩凶手。中方将同巴方一道做好在巴中方人员、项目、机构安保工作，共同打击恐怖主义，促进地区和平与稳定。

　　连日来，巴基斯坦前总理、正义运动党主席伊姆兰·汗，参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因等巴各政党政要及各界友人专程赴中国驻巴使馆吊唁，向遇难者表达深切哀悼，向伤者和遇难者家属致以诚挚慰问，并强烈谴责这一恐怖主义行径。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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