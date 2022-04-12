新华社莫斯科4月12日电 俄罗斯一直把北约东扩视为威胁俄方安全的“红线”。俄乌冲突爆发后，北约要“火线扩招”芬兰、瑞典，招致俄罗斯反对，相关动向备受关注。

在俄乌冲突和西方加码对俄制裁的大氛围下，北约秘书长斯托尔滕贝格也不止一次对芬兰和瑞典“喊话”，称北约欢迎两国加入，并会迅速接纳两国。芬兰和瑞典两国重新激起关于是否加入北约的讨论。

芬兰总理马林10日在接受媒体采访时说，鉴于欧洲安全环境变化，现在是全面讨论加入北约议题的时候了。马林没有表明芬兰政府对加入北约的立场，但强调加入这一军事同盟能带来安全保障。

历来反对加入北约的瑞典执政党社会民主党11日发表声明说，俄乌冲突爆发以来，瑞典安全态势发生根本改变，社会民主党将展开一场内部安全政策对话，议题可能包括是否加入北约。

据英国《泰晤士报》援引一名美国官员的消息报道，北约上周举行外长会议，讨论芬兰和瑞典加入北约的议题，这两国外长也参会。两国可能最快于今年夏天提交加入北约的申请。

这是2020年2月12日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部的资料照片。新华社记者张铖摄

芬兰和瑞典长期奉行军事不结盟政策。其中，芬兰与俄罗斯之间有长约1300公里的边界线，是欧盟成员国中与俄边界线最长的国家。苏联解体后，北约曾多次拉拢两国入伙而未果。

在美国主导下，北约自1999年以来先后五次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日抨击说，北约进一步扩大，包括让芬兰和瑞典加入北约，将无助于欧洲安全。北约更像是一个用于对抗的工具，而不是保障和平与稳定的联盟。

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